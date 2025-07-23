ASGARİ ÜCRET: Temmuzda asgari ücret artacak mı, zam geliyor mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları netleştirirken, asgari ücretliler de aynı düzenlemeden yararlanmak istiyor. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da beklentilerini kuvvetli bir şekilde dile getirinken son gelişmeler merak ediliyor. En çok iletilen soru "Asgari ücret artacak mı" şeklinde... 1 | 3

Şu an için resmi bir ara zam kararı yok. Beklentiler bu yıl da ara zam yapılmayacağı yönünde... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanıp toplanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek. 2 | 3