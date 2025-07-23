ASGARİ ÜCRET: Temmuzda asgari ücret artacak mı, zam geliyor mu?
1 Ocak 2025'ten itibaren net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, yılın ilk yarısındaki yüksek enflasyon karşısında alım gücünü yitirmesi sonrası gözler hükümete çevrilmişti fakat henüz olumlu bir açıklama gelmedi. Milyonlarca çalışan umutlarını ağustos ayına çevirmiş durumda ve sıklıkla "Asgari ücret artacak mı" diye soruluyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları netleştirirken, asgari ücretliler de aynı düzenlemeden yararlanmak istiyor. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da beklentilerini kuvvetli bir şekilde dile getirinken son gelişmeler merak ediliyor. En çok iletilen soru "Asgari ücret artacak mı" şeklinde...
Şu an için resmi bir ara zam kararı yok. Beklentiler bu yıl da ara zam yapılmayacağı yönünde... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanıp toplanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önceki açıklamalarında asgari ücrette ara zam için kapıyı tamamen kapatmamış, ancak "erken" olduğunu belirtmişti. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve artan enflasyon baskısı, bu tutumda bir değişikliğe yol açabilir.