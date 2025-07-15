Emekli ve memurun temmuz ara zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran enflasyonuyla netleşmişti. 1 | 16

TÜİK’e göre ocak-mayıs döneminde enflasyon farkı yüzde 16,67 olarak şekillendi. Bu oran, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin 2025’in ikinci yarısında alacağı aylığa zam olarak ekleniyor. 2 | 16

Hükümet en düşük emekli maaşına da altı aylık enflasyon farkı kadar zam yaparak 16 bin 881 liraya çıkardı. 3 | 16