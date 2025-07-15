Asgari ücrete ara zam talebine Mehmet Şimşek’in yanıtı ortaya çıktı
Asgari ücretli de memur ve emekli gibi yılda iki zam bekliyor. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde sabit gelirlilerin alım güçlerinde ciddi erozyon yaşanıyor. Örneğin; Ocak 2025'te net 22 bin 104 lira yapılan asgari ücret yılın ilk altı ayında 3 bin 685 lira eridi. Fakat asgari ücretli ara zam alamadı. Hâl böyle olunca seçim bölgelerinde huzursuzluğa tanık olan vekiller, Kızılcahamam kampında konuyu ekonomi yönetiminin gündemine taşıdı. Peki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete yılda iki zam talebine nasıl yanıt verdi?
Emekli ve memurun temmuz ara zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran enflasyonuyla netleşmişti.
TÜİK’e göre ocak-mayıs döneminde enflasyon farkı yüzde 16,67 olarak şekillendi. Bu oran, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin 2025’in ikinci yarısında alacağı aylığa zam olarak ekleniyor.
Hükümet en düşük emekli maaşına da altı aylık enflasyon farkı kadar zam yaparak 16 bin 881 liraya çıkardı.
Memur ve memur emeklisinin ise temmuz-aralık döneminde alacağı maaş ve aylıklara yüzde 15,56 oranında zam yapıldı.