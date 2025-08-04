Temmuzda ara zam almayan asgari ücretlinin mağduriyeti her geçen gün artıyor. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi ile emekli sandığı emeklisi (4c) sırasıyla yüzde 16,67 ve yüzde 15,57 oranında zam aldı. 1 | 17

Fakat Ocak 2024’ten bu yana net 22 bin 104 lirayla geçinen asgari ücretlinin maaşına enflasyon farkı yansıtılmadı. 2 | 17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33,52 olarak gerçekleşti. 3 | 17

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; Ocak-Temmuz arasındaki 7 aylık süreçte kümülatif enflasyon yüzde 19.08 oldu. Bu da temmuzda zam alamayan asgari ücretlinin alım gücüne ilişkin çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor. 4 | 17

7 aylık dönemde net 22 bin 104 liralık asgari ücretle çalışan bir işçinin alım gücündeki erime 4 bin 217 lirayı aştı. 5 | 17

Ara zam alamayan asgari ücretli gözünü ve sabrını Ocak 2026’ya kanalize etmiş durumda. 6 | 17

“Yeni asgari ücret ne kadar olacak”, “Ocak 2026’da asgari ücrete ne kadar zam gelecek” soruları şimdiden sorulmaya başladı. 7 | 17

Ücretlerle ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, geçenlerde asgari ücret zammıyla ilgili olumsuz bir tablo çizmişti. 8 | 17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Enflasyonun düşmesi fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor” sözünü hatırlatan Erdursun, “Sabit gelirli 2026 için çok beklenti içinde olmasın” değerlendirmesi yapmıştı. 9 | 17

Özgür Erdursun, yeni asgari ücrete ilişkin “En iyi ihtimalle yüzde 20 zam gelir” demişti. 10 | 17

Erdursun'un yüzde 20'lik tahmininin isabetli çıkması halinde asgari ücret Ocak 2026'da 26 bin 524 liraya çıkacak. 11 | 17

Türk-İş’in dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasına karşılık gelen açık sınırı bugün itibarıyla 26 bin 413 lira. Yani asgari ücret bugün açlık sınırının 4309 lira gerisine sarktı. 12 | 17

Yani asgari ücretli tahmin edilen ocak zammını bugün alsa bile maaşı açlık sınırının yanı başında kalacak. 13 | 17

Kaldı ki bu hesaba ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında da açıklanacak enflasyon dahil değil. 14 | 17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vurguladığı gibi enflasyonun düşmesi fiyatlarının gerilemesi anlamına gelmiyor. 15 | 17

Hâl böyle olunca asgari ücretli için yeni yılda da tablo çok iyimser görünmüyor. 16 | 17