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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur?

Emekliler temmuzda ara zammı cebe koyarken, asgari ücretli aradığını bulamadı. Milyonlarca vatandaş Ocak 2025'ten bu yana net 22 bin 104 lirayla geçinmeye çalışırken, TÜİK'in açıkladığı her enflasyon verisi alım gücündeki erimeyi ortaya koyuyor. Asgari ücrette yılın ilk 7 ayındaki erime 4 bin 217 lirayı aştı. Peki Ocak 2026'da asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammıyla ilgili tahminler başladı.

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 1

Temmuzda ara zam almayan asgari ücretlinin mağduriyeti her geçen gün artıyor. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi ile emekli sandığı emeklisi (4c) sırasıyla yüzde 16,67 ve yüzde 15,57 oranında zam aldı.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 2

Fakat Ocak 2024’ten bu yana net 22 bin 104 lirayla geçinen asgari ücretlinin maaşına enflasyon farkı yansıtılmadı.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33,52 olarak gerçekleşti.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 4

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; Ocak-Temmuz arasındaki 7 aylık süreçte kümülatif enflasyon yüzde 19.08 oldu. Bu da temmuzda zam alamayan asgari ücretlinin alım gücüne ilişkin çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 5

7 aylık dönemde net 22 bin 104 liralık asgari ücretle çalışan bir işçinin alım gücündeki erime 4 bin 217 lirayı aştı.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 6

Ara zam alamayan asgari ücretli gözünü ve sabrını Ocak 2026’ya kanalize etmiş durumda.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 7

“Yeni asgari ücret ne kadar olacak”, “Ocak 2026’da asgari ücrete ne kadar zam gelecek” soruları şimdiden sorulmaya başladı.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 8

Ücretlerle ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, geçenlerde asgari ücret zammıyla ilgili olumsuz bir tablo çizmişti.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 9

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Enflasyonun düşmesi fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor” sözünü hatırlatan Erdursun, “Sabit gelirli 2026 için çok beklenti içinde olmasın” değerlendirmesi yapmıştı.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 10

Özgür Erdursun, yeni asgari ücrete ilişkin “En iyi ihtimalle yüzde 20 zam gelir” demişti.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 11

Erdursun'un yüzde 20'lik tahmininin isabetli çıkması halinde asgari ücret Ocak 2026'da 26 bin 524 liraya çıkacak.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 12

Türk-İş’in dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasına karşılık gelen açık sınırı bugün itibarıyla 26 bin 413 lira.

Yani asgari ücret bugün açlık sınırının 4309 lira gerisine sarktı.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 13

Yani asgari ücretli tahmin edilen ocak zammını bugün alsa bile maaşı açlık sınırının yanı başında kalacak.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 14

Kaldı ki bu hesaba ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında da açıklanacak enflasyon dahil değil.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vurguladığı gibi enflasyonun düşmesi fiyatlarının gerilemesi anlamına gelmiyor.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 16

Hâl böyle olunca asgari ücretli için yeni yılda da tablo çok iyimser görünmüyor.

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Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur? - Resim: 17
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