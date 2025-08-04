Asgari ücrete ocak zammı şimdi gelse ne olur?
Emekliler temmuzda ara zammı cebe koyarken, asgari ücretli aradığını bulamadı. Milyonlarca vatandaş Ocak 2025'ten bu yana net 22 bin 104 lirayla geçinmeye çalışırken, TÜİK'in açıkladığı her enflasyon verisi alım gücündeki erimeyi ortaya koyuyor. Asgari ücrette yılın ilk 7 ayındaki erime 4 bin 217 lirayı aştı. Peki Ocak 2026'da asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammıyla ilgili tahminler başladı.
Temmuzda ara zam almayan asgari ücretlinin mağduriyeti her geçen gün artıyor. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi ile emekli sandığı emeklisi (4c) sırasıyla yüzde 16,67 ve yüzde 15,57 oranında zam aldı.
Fakat Ocak 2024’ten bu yana net 22 bin 104 lirayla geçinen asgari ücretlinin maaşına enflasyon farkı yansıtılmadı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 33,52 olarak gerçekleşti.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre; Ocak-Temmuz arasındaki 7 aylık süreçte kümülatif enflasyon yüzde 19.08 oldu. Bu da temmuzda zam alamayan asgari ücretlinin alım gücüne ilişkin çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor.
7 aylık dönemde net 22 bin 104 liralık asgari ücretle çalışan bir işçinin alım gücündeki erime 4 bin 217 lirayı aştı.
Ara zam alamayan asgari ücretli gözünü ve sabrını Ocak 2026’ya kanalize etmiş durumda.
“Yeni asgari ücret ne kadar olacak”, “Ocak 2026’da asgari ücrete ne kadar zam gelecek” soruları şimdiden sorulmaya başladı.
Ücretlerle ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, geçenlerde asgari ücret zammıyla ilgili olumsuz bir tablo çizmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Enflasyonun düşmesi fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor” sözünü hatırlatan Erdursun, “Sabit gelirli 2026 için çok beklenti içinde olmasın” değerlendirmesi yapmıştı.
Özgür Erdursun, yeni asgari ücrete ilişkin “En iyi ihtimalle yüzde 20 zam gelir” demişti.
Erdursun'un yüzde 20'lik tahmininin isabetli çıkması halinde asgari ücret Ocak 2026'da 26 bin 524 liraya çıkacak.
Türk-İş’in dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasına karşılık gelen açık sınırı bugün itibarıyla 26 bin 413 lira.
Yani asgari ücret bugün açlık sınırının 4309 lira gerisine sarktı.
Yani asgari ücretli tahmin edilen ocak zammını bugün alsa bile maaşı açlık sınırının yanı başında kalacak.
Kaldı ki bu hesaba ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında da açıklanacak enflasyon dahil değil.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vurguladığı gibi enflasyonun düşmesi fiyatlarının gerilemesi anlamına gelmiyor.
Hâl böyle olunca asgari ücretli için yeni yılda da tablo çok iyimser görünmüyor.