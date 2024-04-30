ASGARİ ÜCRETE ZAM: Temmuzda zam gelecek mi? Prof. Dr. Hakan Kara zam olmazsa ne olacağını gösterdi
Milyonlarca çalışan asgari ücrete Temmuz'da zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Hükümet asgari ücrette tek zam olacağını pek çok kez tekrarladı. Merkez Bankası da "asgari ücrete tek zammın önemine" dikkat çekti. Ancak asgari ücretlinin maaşı her geçen gün enflasyona yeniliyor. Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde oluşacak tabloyu ortaya koyan bir grafik paylaştı.
Asgari ücret Ocak 2024’ten bu yana net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Milyonlarca asgari ücretli enflasyonist ortamda maaşları eridiği için Temmuz'da asgari ücrete zam beklentisi içinde… Ancak ekonomi yönetimi, asgari ücrete 2024 yılı içerisinde tek zam yapılacağını pek çok kez açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı başında hükümete gönderdiği açık mektupta, asgari ücrete tek yapılması yolunda çağrıda bulunmuştu.
TCMB Başkanı Fatih Karahan imzasıyla yayınlanan mektupta, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır” ifadesi yer almıştı.
Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlarken, zam bekleyen asgari ücretlilere kapıyı kapamıştı.