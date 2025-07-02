Asgari ücrete zam var mı? Maaşlara ara zam gelecek mi? Asgari ücret son haberleri...

Alım gücünü korumak isteyen milyonlarca asgari ücretli temmuz ayında bir ara zam bekliyor. Hükümet şu ana dek konu hakkında yeşil ışık yakmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl karar vereceği merakla bekleniyor. Haziran enflasyon oranlarını bekleyen çalışanlar veri öncesi "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusunu sıklaştırmış durumda... İşte son durum...

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret konusunda ara zam beklentileri devam ederken, mevcut göstergeler bu yönde henüz somut bir gelişme olmadığını ortaya koyuyor. Yetkili mercilerden ara zam sinyali veren herhangi bir açıklama gelmedi.

Asgari ücret ile ilgili en son açıklama DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den geldi. 1 Temmuz'da Meclis'te konuşan Temelli şu ifadeleri kullandı:

"Zaten bütün emekçilerle ilgili yoksulluk bütün çıplaklığıyla ortada, asgari ücretin düzeyi ortada. Dolayısıyla ücretlerde acilen iyileştirme yapmak zorundayız çünkü asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir yerde açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 86 bin... İnsanca yaşam için ücret talebiyle sokaklara çıkan işçilerin karşısına polisleri dikmeyin, o işçileri dinleyin, emekçileri dinleyin; insanca yaşam için bir ücrete yönelik adımları bir an önce atın."