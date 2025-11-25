Asgari ücrette beklenti yükseldi: "Zam oranı yüzde 30, hedef 30 bin TL"
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde milyonlarca çalışan, 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücret için gözünü hükümetten gelecek açıklamalara çevirdi. Ekonomist Muhammet Bayram, mevcut göstergeler doğrultusunda yüzde 30’luk zammın öne çıktığını söyledi.
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi en güçlü senaryonun yüzde 30 zam olduğu belirtiliyor. Refah payıyla rakamın 30 bin TL’ye çıkabileceği ifade ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Bayram, yıl sonu enflasyon beklentileri ile birlikte sigorta primlerindeki artış oranının yüzde 28 olarak belirlenmesinin önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekerek, asgari ücret için masadaki tabloyu şöyle özetledi:
%28 zam: 28.293 TL
%30 zam: 28.735 TL
%32 zam: 29.177 TL
Şu an itibarıyla en güçlü senaryonun yüzde 30 zam olduğunu belirten Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “refah payı” formülüne işaret ederek, rakamın yukarı yönlü yuvarlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.
“30 bin TL mümkün”
Bayram, ara zam yapılmadığı bir dönemde asgari ücrette yuvarlama ihtimalinin arttığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu tür rakamlarda bütüne tamamlanması beklenir. Refah payıyla birlikte asgari ücretin 30 bin TL’ye çıkarılması mümkün.”
Komisyonun aralık ayındaki toplantısında hem enflasyon hem de işveren maliyetleri dikkate alınarak nihai kararın netleşmesi bekleniyor.