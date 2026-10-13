Ata tohumu gelir kapısına dönüştü: Kadınlar talebe yetişemiyor
Ağrı'nın Hamur ilçesinde ata tohumlarıyla yetiştirilen lahanalar, kadın kooperatifinde işlenerek ekonomik değere dönüştürülüyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünlere yoğun talep gösterilirken, kadınlar siparişleri karşılamak için üretimlerini sürdürüyor.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde ata tohumlarından yetiştirilen lahanalar, kadın kooperatifinde işlenerek turşu haline getiriliyor. İlçede üretilen sebzeler, kadınların el emeğiyle hazırlanarak kış aylarında tüketilmek üzere bidonlara dolduruluyor.
Hamur Kadın Kooperatifi'nde yürütülen üretim kapsamında tarlalardan toplanan lahanalar önce temizleniyor, ardından doğranarak turşu yapımına hazırlanıyor. Havuç gibi farklı sebzelerin de ilave edildiği karışım, sirke ve kaya tuzuyla birlikte bidonlara yerleştiriliyor. Yaklaşık bir ay bekletilen turşular, bu sürenin sonunda tüketilebilecek duruma geliyor.
Kooperatifte lahana dışında fasulye, domates ve soğan gibi sebzelerden de turşu üretiliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler, özellikle kış aylarında yöre halkının sofralarında yer buluyor. Bölgede turşunun hastalıklara karşı koruyucu olduğuna ve doğal antibiyotik etkisi gösterdiğine de inanılıyor.
Ata tohumuyla yetiştirilen lahanalara yoğun talep
Hamur Kaymakamı Erkan Minuz, ilçenin tarımsal ürünlerinin kadın kooperatifi bünyesinde işlenerek değerlendirildiğini söyledi.
Ata tohumlarından yetiştirilen lahanaların turşu yapımında tercih edildiğini belirten Minuz, bu lahanaların turşuya dönüştürüldükten sonra da sertliğini koruduğunu ve yumuşamadığını ifade etti.
Minuz, "İlçemizde turşu hazırlıkları başladı. Ata tohumuyla yetiştirilen lahanaların yanı sıra fasulye, soğan ve domates gibi ilçemizde üretilen ürünlerden de kadın kooperatifimiz aracılığıyla turşu hazırlıyoruz. Turşularımızın en önemli özelliği, lahanaların dedelerimizden gelen ata tohumlarıyla yetiştirilmesi. Bu lahanalar turşu haline getirildiğinde erimiyor ve yumuşamıyor, sertliğini koruyor. Doğal ve katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan turşularımıza yoğun talep var. Kadınlarımız talebi karşılamak için sürekli üretim yapıyor" dedi.
Turşular bir ayda hazır hale geliyor
Kooperatif çalışanlarından Zeynep Karaaslan ise turşu üretiminde kullanılan sebzeleri kendilerinin yetiştirdiğini belirterek hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.
Tarladan getirilen lahanaların temizlenip doğrandığını anlatan Karaaslan, turşuların yapımında kendi ürettikleri sirkeyi ve kaya tuzunu kullandıklarını söyledi.
Karaaslan, "Kendi yaptığımız sirkeyi ve kaya tuzunu kullanıyoruz. Malzemeleri bidonlara doldurduktan sonra turşularımızı yaklaşık bir ay bekletiyoruz. Daha sonra çıkarıp yemeklerimizin yanında tüketiyoruz. Bizim turşumuz meşhurdur, el yapımıdır. Ata tohumuyla yetiştirdiğimiz lahanaları kullanıyoruz. Hastalandığımızda turşu suyundan bir bardak içiyoruz. Turşunun sağlığa iyi geldiğine inanıyoruz. Lahana turşusunun yanı sıra mor soğan turşusu da yapıyoruz. Soğanları dilimleyip şişelere doldurarak farklı çeşitler hazırlıyoruz" diye konuştu.