Google Haberler

Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı

Bitcoin, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamaların etkisiyle geriledi. Cuma sabahı itibarıyla yaklaşık yüzde 3,6 düşüşle 68.600 dolar seviyesine inen Bitcoin'deki zayıf seyir, altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum başta olmak üzere birçok kripto varlıkta kayıplar yüzde 5'e yaklaştı. Taraflardan gelen farklı mesajlar piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıların risk iştahında da belirgin bir düşüş gözlendi.

Damla Kaya
Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı - Resim: 1

Bitcoin, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin belirsizliklerin artması ve ateşkes görüşmelerine dair çelişkili açıklamaların riskli varlıkları baskılamasıyla değer kaybetti.

1 9
Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı - Resim: 2

Cuma sabah saatleri itibarıyla Bitcoin yaklaşık yüzde 3,6 düşüşle 68.600 dolara geriledi.

2 9
Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı - Resim: 3

Ateşkes mesajları piyasalarda belirsizliği artırdı

ABD ile İran'dan gelen farklı açıklamalar, piyasalarda yön arayışını zorlaştırdı.

Washington yönetiminin sunduğu 15 maddelik ateşkes planının önce Tahran tarafından kabul edilmediği, sonra İran'ın ise buna karşılık beş maddelik bir teklif sunduğu bildirildi.

3 9
Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı - Resim: 4

Tasnim Ajansı, İran'ın ABD teklifine resmi yanıtını ilettiğini ve Washington'dan gelecek cevabın beklendiğini aktardı.

4 9
Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı - Resim: 5

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşımda İranlı yetkililerin anlaşma yapmak için "yalvardığını" öne sürdü.

Ancak gün içinde yaptığı değerlendirmede, olası bir anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin net olmadığını ifade etti.

5 9
Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı - Resim: 6

İlerleyen saatlerde Trump, İran'ın talebi üzerine ABD'nin İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 10 gün süreyle durdurduğunu duyurdu.

6 9
Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı - Resim: 7

Trump, "Görüşmeler devam ediyor ve sahte haber medyasının aksine oldukça iyi gidiyor" açıklamasında bulundu.

7 9
Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı - Resim: 8

Altcoinlerde geniş çaplı düşüş

Bitcoin'deki geri çekilmeye paralel olarak altcoinlerde de değer kayıpları yaşandı.

Ethereum yüzde 5,1 düşüşle 2.064,13 dolara inerken, XRP yüzde 4 kayıpla 1,3615 dolara geriledi.

8 9
Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı - Resim: 9

Solana ve Cardano sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 5,8 değer kaybederken, BNB'deki düşüş yüzde 3,1 oldu.

Meme coin tarafında ise Dogecoin yüzde 4,5, $TRUMP ise yüzde 4,4 oranında geriledi.

9 9