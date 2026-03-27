Ateşkes belirsizliği kriptoyu vurdu! Bitcoin kritik sınırda tutunamadı
Bitcoin, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamaların etkisiyle geriledi. Cuma sabahı itibarıyla yaklaşık yüzde 3,6 düşüşle 68.600 dolar seviyesine inen Bitcoin'deki zayıf seyir, altcoin piyasasına da yansıdı. Ethereum başta olmak üzere birçok kripto varlıkta kayıplar yüzde 5'e yaklaştı. Taraflardan gelen farklı mesajlar piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıların risk iştahında da belirgin bir düşüş gözlendi.
Ateşkes mesajları piyasalarda belirsizliği artırdı
ABD ile İran'dan gelen farklı açıklamalar, piyasalarda yön arayışını zorlaştırdı.
Washington yönetiminin sunduğu 15 maddelik ateşkes planının önce Tahran tarafından kabul edilmediği, sonra İran'ın ise buna karşılık beş maddelik bir teklif sunduğu bildirildi.
Tasnim Ajansı, İran'ın ABD teklifine resmi yanıtını ilettiğini ve Washington'dan gelecek cevabın beklendiğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşımda İranlı yetkililerin anlaşma yapmak için "yalvardığını" öne sürdü.
Ancak gün içinde yaptığı değerlendirmede, olası bir anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin net olmadığını ifade etti.
İlerleyen saatlerde Trump, İran'ın talebi üzerine ABD'nin İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 10 gün süreyle durdurduğunu duyurdu.
Trump, "Görüşmeler devam ediyor ve sahte haber medyasının aksine oldukça iyi gidiyor" açıklamasında bulundu.
Altcoinlerde geniş çaplı düşüş
Bitcoin'deki geri çekilmeye paralel olarak altcoinlerde de değer kayıpları yaşandı.
Ethereum yüzde 5,1 düşüşle 2.064,13 dolara inerken, XRP yüzde 4 kayıpla 1,3615 dolara geriledi.
Solana ve Cardano sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 5,8 değer kaybederken, BNB'deki düşüş yüzde 3,1 oldu.
Meme coin tarafında ise Dogecoin yüzde 4,5, $TRUMP ise yüzde 4,4 oranında geriledi.