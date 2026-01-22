İlaç ve sağlık sektöründe saflaştırma ve tıbbi amaçlarla kullanılan aktif karbon, savunma sanayisinde kimyasal filtrelerde, enerji ve ileri teknolojilerde ise batarya, süperkapasitör ile grafit ve grafen üretiminde kritik bir ham madde olarak değerlendirilmektedir.