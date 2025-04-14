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ATM'lerde para çekme limitleri değişti! Ziraat, Akbank, VakıfBank… İşte güncel liste

Kurban Bayramı öncesinde artan nakit ihtiyacına karşı bankalar harekete geçti. Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Halkbank ve diğer birçok banka ATM’lerden yapılan günlük ücretsiz para çekme limitlerini güncelledi. Peki hangi banka kaç TL'ye kadar ücretsiz nakit çekimine izin veriyor? İşte 2025 yılı Nisan itibarıyla banka banka güncel para çekme limitleri...

Damla Kaya [email protected]
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ATM'lerde para çekme limitleri değişti! Ziraat, Akbank, VakıfBank… İşte güncel liste - Resim: 1

Kurban Bayramı yaklaşırken artması muhtemel nakit ihtiyaçlarına karşı bankalar harekete geçti. Özellikle ATM’lerden yapılan para çekme işlemlerine yönelik limitlerde güncellemeye gidiliyor. Bu adımlar, bayram alışverişleri ve kurbanlık ödemeleri gibi dönemsel taleplerin rahatça karşılanmasını amaçlıyor.

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ATM'lerde para çekme limitleri değişti! Ziraat, Akbank, VakıfBank… İşte güncel liste - Resim: 2

Özel bankalar arasında başlayan limit artırımı uygulamalarının, kamu bankaları tarafından da yakın zamanda uygulanması bekleniyor. Bankaların belirlediği limitlerin üzerindeki çekimlerde ise ek ücretlendirme uygulanıyor. 
İşte banka banka ATM’lerden günlük ücretsiz para çekme limitleri...

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ATM'lerde para çekme limitleri değişti! Ziraat, Akbank, VakıfBank… İşte güncel liste - Resim: 3

AKBANK

10.000 TL

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ATM'lerde para çekme limitleri değişti! Ziraat, Akbank, VakıfBank… İşte güncel liste - Resim: 4

DENİZBANK

10.000 TL

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