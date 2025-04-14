ATM'lerde para çekme limitleri değişti! Ziraat, Akbank, VakıfBank… İşte güncel liste
Kurban Bayramı öncesinde artan nakit ihtiyacına karşı bankalar harekete geçti. Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Halkbank ve diğer birçok banka ATM’lerden yapılan günlük ücretsiz para çekme limitlerini güncelledi. Peki hangi banka kaç TL'ye kadar ücretsiz nakit çekimine izin veriyor? İşte 2025 yılı Nisan itibarıyla banka banka güncel para çekme limitleri...
Kurban Bayramı yaklaşırken artması muhtemel nakit ihtiyaçlarına karşı bankalar harekete geçti. Özellikle ATM’lerden yapılan para çekme işlemlerine yönelik limitlerde güncellemeye gidiliyor. Bu adımlar, bayram alışverişleri ve kurbanlık ödemeleri gibi dönemsel taleplerin rahatça karşılanmasını amaçlıyor.
Özel bankalar arasında başlayan limit artırımı uygulamalarının, kamu bankaları tarafından da yakın zamanda uygulanması bekleniyor. Bankaların belirlediği limitlerin üzerindeki çekimlerde ise ek ücretlendirme uygulanıyor.
İşte banka banka ATM’lerden günlük ücretsiz para çekme limitleri...
AKBANK
10.000 TL
DENİZBANK
10.000 TL