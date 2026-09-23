Avrupa otomobil satışlarında zirve 189 araç farkla değişti

Golf üçüncülüğe çıkarak dengeyi değiştirdi





Volkswagen Golf, 11 bin 752 adetle ağustos ayının üçüncü sırasında yer aldı. Avrupa pazarının geleneksel güçlü oyuncularından biri olan Golf’ün üst sıralarda kalmaya devam etmesi, içten yanmalı ve hibrit talebinin tamamen zayıflamadığını gösteriyor. Sandero ile arasındaki farkın da sınırlı kalması, üst sıralarda yalnızca iki modelin değil birkaç güçlü ismin birlikte yarıştığı bir tablo yarattı. Böylece ağustos listesi, lider değişiminin ötesinde daha geniş bir rekabet alanı sundu.