20- ASELSAN - Türkiye - 31,43 milyar dolar

Avrupa'nın önde gelen şirketleri arasında Türkiye'den ASELSAN da yer aldı. Savunma sanayisinde geliştirdiği teknolojilerle dikkat çeken şirketin piyasa değeri listede 31 milyar dolar olarak gösterildi.

1975 yılında Ankara'da kurulan ASELSAN, radar, haberleşme sistemleri ve savunma elektroniği alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor.