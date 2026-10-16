Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede
Avrupa'nın en değerli şirketleri 2026 yılı verileriyle sıralandı. Teknoloji, finans ve enerji devlerinin öne çıktığı listede yüz milyarlarca dolarlık piyasa değerleri dikkat çekti. Sıralamada Türkiye'den bir şirket de kendine yer buldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avrupa'nın en değerli şirketlerini bir araya getiren 2026 yılı listesi, kıtanın ekonomik gücünü şekillendiren sektörleri ortaya koydu. Teknoloji, finans, enerji, sağlık ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin piyasa değerleri yüz milyarlarca dolara ulaştı.
Avrupa'nın zirvesinde teknoloji devi var
Listede ilk sırayı 670 milyar dolarlık piyasa değeriyle Hollanda merkezli ASML aldı. Yarı iletken üretiminde kullanılan gelişmiş makineleri üreten şirket, küresel çip endüstrisinin en önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.
ASML'nin ardından 342 milyar dolarlık piyasa değeriyle İngiltere merkezli HSBC ve 341 milyar dolarla İsviçreli ilaç şirketi Roche geldi.
Alman sanayi devi Siemens 246 milyar dolarlık değeriyle öne çıkarken, Fransız kozmetik şirketi L'Oréal 230 milyar dolara ulaştı. İspanyol bankacılık devi Banco Santander ise 205 milyar dolarlık piyasa değeriyle listede yer buldu.
Avrupa'nın önde gelen şirketleri arasında Türkiye'den de bir şirket listeye girdi. 2026 yılı için hazırlanan derlemede yer alan şirketler ve piyasa değerleri şöyle sıralandı:
1- ASML - Hollanda - 670,27 milyar dolar
2- HSBC - Birleşik Krallık - 342,35 milyar dolar
3- Roche - İsviçre - 341,50 milyar dolar
4- Siemens - Almanya - 246,27 milyar dolar
5- L'Oréal - Fransa - 230,18 milyar dolar
6- Banco Santander - İspanya - 205,11 milyar dolar
7- Novo Nordisk - Danimarka - 168,61 milyar dolar
8- Eaton - İrlanda - 168,28 milyar dolar
9- AB InBev - Belçika - 146,41 milyar dolar
10- UniCredit - İtalya - 142,57 milyar dolar
11- Investor AB - İsveç - 124,37 milyar dolar
12- Equinor - Norveç - 100,68 milyar dolar
13- Sberbank - Rusya - 73,49 milyar dolar
14- Nordea - Finlandiya - 67,77 milyar dolar
15- Erste Group - Avusturya - 55,71 milyar dolar
16- ArcelorMittal - Lüksemburg - 51,22 milyar dolar
17- Orlen - Polonya - 44,26 milyar dolar
18- OTP Bank - Macaristan - 36,11 milyar dolar
19- ČEZ - Çekya - 33,51 milyar dolar
20- ASELSAN - Türkiye - 31,43 milyar dolar
Avrupa'nın önde gelen şirketleri arasında Türkiye'den ASELSAN da yer aldı. Savunma sanayisinde geliştirdiği teknolojilerle dikkat çeken şirketin piyasa değeri listede 31 milyar dolar olarak gösterildi.
1975 yılında Ankara'da kurulan ASELSAN, radar, haberleşme sistemleri ve savunma elektroniği alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor.