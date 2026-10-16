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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede

Avrupa'nın en değerli şirketleri 2026 yılı verileriyle sıralandı. Teknoloji, finans ve enerji devlerinin öne çıktığı listede yüz milyarlarca dolarlık piyasa değerleri dikkat çekti. Sıralamada Türkiye'den bir şirket de kendine yer buldu.

Mutluhan Yıldız
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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 1

Avrupa'nın en değerli şirketlerini bir araya getiren 2026 yılı listesi, kıtanın ekonomik gücünü şekillendiren sektörleri ortaya koydu. Teknoloji, finans, enerji, sağlık ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin piyasa değerleri yüz milyarlarca dolara ulaştı.

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 2

Avrupa'nın zirvesinde teknoloji devi var

Listede ilk sırayı 670 milyar dolarlık piyasa değeriyle Hollanda merkezli ASML aldı. Yarı iletken üretiminde kullanılan gelişmiş makineleri üreten şirket, küresel çip endüstrisinin en önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.

ASML'nin ardından 342 milyar dolarlık piyasa değeriyle İngiltere merkezli HSBC ve 341 milyar dolarla İsviçreli ilaç şirketi Roche geldi.

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 3

Alman sanayi devi Siemens 246 milyar dolarlık değeriyle öne çıkarken, Fransız kozmetik şirketi L'Oréal 230 milyar dolara ulaştı. İspanyol bankacılık devi Banco Santander ise 205 milyar dolarlık piyasa değeriyle listede yer buldu.

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 4

Avrupa'nın önde gelen şirketleri arasında Türkiye'den de bir şirket listeye girdi. 2026 yılı için hazırlanan derlemede yer alan şirketler ve piyasa değerleri şöyle sıralandı:

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 5

1- ASML - Hollanda - 670,27 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 6

2- HSBC - Birleşik Krallık - 342,35 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 7

3- Roche - İsviçre - 341,50 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 8

4- Siemens - Almanya - 246,27 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 9

5- L'Oréal - Fransa - 230,18 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 10

6- Banco Santander - İspanya - 205,11 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 11

7- Novo Nordisk - Danimarka - 168,61 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 12

8- Eaton - İrlanda - 168,28 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 13

9- AB InBev - Belçika - 146,41 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 14

10- UniCredit - İtalya - 142,57 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 15

11- Investor AB - İsveç - 124,37 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 16

12- Equinor - Norveç - 100,68 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 17

13- Sberbank - Rusya - 73,49 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 18

14- Nordea - Finlandiya - 67,77 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 19

15- Erste Group - Avusturya - 55,71 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 20

16- ArcelorMittal - Lüksemburg - 51,22 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 21

17- Orlen - Polonya - 44,26 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 22

18- OTP Bank - Macaristan - 36,11 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 23

19- ČEZ - Çekya - 33,51 milyar dolar

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Avrupa ülkelerinin en değerli şirketleri belli oldu: Türkiye'nin devi de listede - Resim: 24

20- ASELSAN - Türkiye - 31,43 milyar dolar

Avrupa'nın önde gelen şirketleri arasında Türkiye'den ASELSAN da yer aldı. Savunma sanayisinde geliştirdiği teknolojilerle dikkat çeken şirketin piyasa değeri listede 31 milyar dolar olarak gösterildi.

1975 yılında Ankara'da kurulan ASELSAN, radar, haberleşme sistemleri ve savunma elektroniği alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ