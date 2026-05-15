Avrupa’da maaş uçurumu büyüyor: Türkiye'nin listedeki yeri ise dikkat çekti
OECD’nin “Taxing Wages 2026” raporu, Avrupa’daki ortalama maaşlar arasındaki farkın dikkat çekici boyutlara ulaştığını gösterdi. Türkiye, yıllık ortalama brüt ücrette 18 bin 590 euro ile listenin son sırasında yer alırken, İsviçre 107 bin 487 euro ile zirveyi kaptırmadı.
OECD verilerine göre Avrupa’da yıllık ortalama brüt maaşların en yüksek olduğu ülke İsviçre oldu. Euronews'in derlediği habere göre, İsviçre’de ortalama yıllık ücret 107 bin 487 euroya ulaşırken, ülke 100 bin euro sınırını aşan tek Avrupa ülkesi olarak öne çıktı.
İsviçre’yi 85 bin 950 euro ile İzlanda takip ederken, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Lüksemburg’da ortalama maaş 77 bin 844 euro olarak hesaplandı.
Danimarka 71 bin 961 euro, Hollanda ise 69 bin 28 euro ile listenin üst sıralarında yer aldı. Norveç’te ise ortalama maaş 68 bin 420 euro seviyesinde gerçekleşti.
Almanya ve İngiltere dikkat çekti
Avrupa’nın en büyük ekonomileri arasında Almanya, 66 bin 700 euroluk ortalama maaşla ilk sırada yer aldı. İngiltere’de yıllık ortalama ücret 65 bin 340 euro olarak ölçüldü.
Fransa’da ortalama maaş 45 bin 964 euro, İtalya’da 36 bin 594 euro, İspanya’da ise 32 bin 678 euro seviyesinde kaldı. Almanya ve İngiltere’deki maaşların İspanya’nın iki katından fazla olması dikkat çekti.
Avusturya, Belçika, İrlanda, Finlandiya ve İsveç gibi Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde de yıllık maaşların 50 bin euronun üzerinde olduğu görüldü.
Türkiye son sırada yer aldı
Rapora göre Türkiye, 18 bin 590 euroluk yıllık ortalama brüt maaş ile listedeki en düşük ücret seviyesine sahip ülke oldu.
AB ülkeleri içinde en düşük maaş ise 19 bin 590 euro ile Slovakya’da kaydedildi. Macaristan, Letonya, Çekya, Portekiz ve Polonya gibi ülkelerde de ortalama maaşların 25 bin euronun altında kaldığı görüldü.
Satın alma gücü farkı tabloyu değiştiriyor
Raporda maaşların yalnızca nominal değerlerle değerlendirilmediği, satın alma gücü paritesi (PPP) hesaplamalarının da dikkate alındığı belirtildi.
PPP verilerine göre ülkeler arasındaki maaş farkı kısmen azalırken, Türkiye bu sıralamada dikkat çekici şekilde yükseldi. Nominal sıralamada son sırada bulunan Türkiye, satın alma gücü hesabında 9 basamak birden yükselerek 18’inci sıraya çıktı.
Almanya ise PPP sıralamasında 5 sıra yükselerek ikinci sıraya yerleşti. Buna karşılık İzlanda ve Estonya sıralamada gerileyen ülkeler arasında yer aldı.
Maaş farklarının nedeni ne?
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzmanlarına göre Avrupa’daki ücret farklarının temelinde üç ana unsur bulunuyor:
-Ülkelerin üretkenlik seviyesi ve ekonomik yapısı
-İş gücü piyasası düzenlemeleri ve sendikal yapı
-Yaşam maliyetleri ve fiyat seviyeleri
Finans ve teknoloji gibi yüksek katma değerli sektörlerin güçlü olduğu ülkelerde maaşların daha yüksek olduğu belirtilirken, güçlü sendikal sistemlerin de ücretleri yukarı çektiği ifade edildi.
Vergi sistemi net maaşları değiştiriyor
Raporda ayrıca Avrupa genelinde gelir vergisi oranlarının ülkeden ülkeye önemli ölçüde farklılık gösterdiği vurgulandı. Bu nedenle çalışanların eline geçen net maaşların, brüt ücret sıralamalarından farklı sonuçlar verebildiği belirtildi.