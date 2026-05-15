Avrupa’da maaş uçurumu büyüyor: Türkiye'nin listedeki yeri ise dikkat çekti

Almanya ve İngiltere dikkat çekti

Avrupa’nın en büyük ekonomileri arasında Almanya, 66 bin 700 euroluk ortalama maaşla ilk sırada yer aldı. İngiltere’de yıllık ortalama ücret 65 bin 340 euro olarak ölçüldü.

Fransa’da ortalama maaş 45 bin 964 euro, İtalya’da 36 bin 594 euro, İspanya’da ise 32 bin 678 euro seviyesinde kaldı. Almanya ve İngiltere’deki maaşların İspanya’nın iki katından fazla olması dikkat çekti.

Avusturya, Belçika, İrlanda, Finlandiya ve İsveç gibi Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde de yıllık maaşların 50 bin euronun üzerinde olduğu görüldü.