Avrupa’da milyonlarca iş ilanı: İşte en çok işçi arayan ülkeler

Dünya genelinde şirketler küçülme eğilimindeyken, Avrupa’da açık iş ilanlarındaki artış dikkat çekiyor. Eurostat’ın 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, kıta genelinde açık pozisyon sayısı milyonları buldu.

CNBC-e'nin haberine göre; listenin başında 1 milyon açık iş pozisyonu ile sanayi devi bir AB ülkesi yer alırken Türkiye'de üst sıralarda yer aldı.

İşte Avrupa'nın en çok açık iş pozisyonu bulunan ülkeleri ve açık iş pozisyonu sayıları...