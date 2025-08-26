Avrupa’da milyonlarca iş ilanı: İşte en çok işçi arayan ülkeler
Avrupa’da iş arayan milyonlar için yeni fırsatlar kapıda. Eurostat verilerine göre 2025’in ikinci çeyreğinde açık iş ilanı sayısı rekor seviyelere ulaştı. Peki, Almanya’dan İngiltere’ye, Fransa’dan Türkiye’ye kadar hangi ülkeler ne kadar çalışana ihtiyaç duyuyor? İşte detaylı liste…
Dünya genelinde şirketler küçülme eğilimindeyken, Avrupa’da açık iş ilanlarındaki artış dikkat çekiyor. Eurostat’ın 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, kıta genelinde açık pozisyon sayısı milyonları buldu.
CNBC-e'nin haberine göre; listenin başında 1 milyon açık iş pozisyonu ile sanayi devi bir AB ülkesi yer alırken Türkiye'de üst sıralarda yer aldı.
İşte Avrupa'nın en çok açık iş pozisyonu bulunan ülkeleri ve açık iş pozisyonu sayıları...
29 - İzlanda — 4 bin 500
28 - Lüksemburg — 6 bin 726
27 - Kuzey Makedonya — 10 bin 14
26 - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi — 13 bin 524
25 - Slovenya — 17 bin 786
24 - Slovakya — 20 bin 331
23 - Letonya — 21 bin 278
22 - Bulgaristan — 21 bin 335
21 - Hırvatistan — 22 bin 176
20 - İrlanda — 29 bin 700
19 - Romanya — 30 bin 752
18 - Litvanya — 31 bin 164
17 - Portekiz — 51 bin 625
16 - Yunanistan — 52 bin 70
15 - Finlandiya — 54 bin 236
14 - Macaristan — 68 bin 459
13 - Çekya — 83 bin 227
12 - İsviçre — 93 bin 781
11 - Polonya — 100 bin 647
10 - Norveç — 106 bin 739
9 - İsveç — 112 bin 500
8 - İspanya — 145 bin 195
7 - Avusturya — 147 bin 941
6 - Belçika — 170 bin 382
5 - Türkiye — 206 bin 189
4 - Hollanda — 399 bin 700
3 - Fransa — 503 bin 629
2 - İngiltere — 781 bin
1 - Almanya — 1.048 bin 815