Avrupa'nın dev şirketleri sıralandı: Zirve üçüncü yılda da değişmedi

23 ülke ve 21 farklı sektörden şirketin sıralandığı listede şirketlerin toplam çalışan sayısı 34,6 milyon, toplam karı ise yüzde 3 artışla 1 trilyon doların üzerine çıktı. Listeye girebilmek için gereken minimum gelir de 6,3 milyar dolardan 7,4 milyar dolara yükseldi.