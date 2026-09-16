Avrupa'nın dev şirketleri sıralandı: Zirve üçüncü yılda da değişmedi
Fortune, Avrupa'nın en büyük 500 şirketini gelirlerine göre sıraladı. Listedeki şirketlerin toplam geliri kıta ekonomisinin yarısına ulaşırken, zirvedeki isim üçüncü yıl da değişmedi. Türkiye ise çift haneli şirket sayısıyla temsil edilirken, Türk şirketlerinin toplam geliri 285,4 milyar dolara ulaştı.
Fortune, Avrupa'nın en büyük şirketlerini gelirlerine göre sıraladığı Fortune 500 Europe 2026 listesini yayımladı.
Listedeki 500 şirket, 2025 yılında toplam 15,5 trilyon dolar gelir elde etti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 4 artarken, şirketlerin toplam geliri Avrupa'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yarısına karşılık geldi.
23 ülke ve 21 farklı sektörden şirketin sıralandığı listede şirketlerin toplam çalışan sayısı 34,6 milyon, toplam karı ise yüzde 3 artışla 1 trilyon doların üzerine çıktı. Listeye girebilmek için gereken minimum gelir de 6,3 milyar dolardan 7,4 milyar dolara yükseldi.
Volkswagen üçüncü kez zirvede
Volkswagen, 363,1 milyar dolarlık geliriyle üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyük şirketi oldu. Shell 273,7 milyar dolarla ikinci, Glencore 247,5 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşti.
İlk 10'un devamı ise şöyle sıralandı:
-BP 192,5 milyar dolar,
-TotalEnergies 182,3 milyar dolar,
-Stellantis 173,1 milyar dolar,
-BMW Group 150,5 milyar dolar,
-Mercedes-Benz Group 149,1 milyar dolar,
-Banco Santander 145,1 milyar dolar
-BNP Paribas 141,6 milyar dolar.
Listenin en karlı şirketi ise 2025'te 22 milyar dolar kar açıklayan HSBC oldu.
Türkiye'den 11 şirket listede
Fortune 500 Europe'da merkezi Türkiye'de bulunan 11 şirket yer aldı. Türk şirketlerinin toplam geliri 285,4 milyar dolar, toplam çalışan sayısı ise 516 bin 100 olarak kaydedildi.