Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor
Avustralya'da hayata geçirilen ülkenin en büyük agrivoltaik projesi, güneş enerjisi üretimi ile hayvancılığı aynı arazide buluşturdu. Yaklaşık 1 milyon güneş panelinin altında otlayan 6 bin koyun sayesinde hem temiz enerji üretiliyor hem de tarımsal üretim kesintiye uğramıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kurulan ülkenin en büyük agrivoltaik tesisi, yenilenebilir enerji ile tarımı aynı alanda bir araya getiren örnek uygulamalardan biri oldu.
Projede yaklaşık 1 milyon güneş paneli elektrik üretirken, aynı arazide 6 bin koyun otlatılıyor.
Tarım arazileri üretimden çıkmıyor
Geleneksel güneş enerjisi santrallerinin aksine bu modelde tarım arazileri kullanılmaya devam ediyor.
Koyunlar panellerin altında ve çevresinde yetişen otlarla beslenirken, arazi hem enerji üretimi hem de hayvancılık için değerlendiriliyor.
Çiftçilerden olumlu geri dönüş
Projede yer alan çiftçiler, güneş panellerinin oluşturduğu gölgenin özellikle sıcak havalarda koyunları koruduğunu belirtiyor.
Buna bağlı olarak otların daha verimli büyüdüğü, hayvanların daha sağlıklı olduğu ve yün kalitesinde de iyileşme görüldüğü ifade ediliyor.
300 bin haneye yetecek temiz enerji
Proje yalnızca tarımsal üretime katkı sağlamakla kalmıyor. Arazi sahiplerine düzenli kira geliri sunan sistem, bakım maliyetlerini de azaltıyor. Üretilen elektrik ise yaklaşık 300 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşıyor.
Uzmanlar, agrivoltaik sistemlerin hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de tarım arazilerinin verimli kullanılması açısından geleceğin sürdürülebilir üretim modelleri arasında gösterildiğini belirtiyor.