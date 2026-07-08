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Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor

Avustralya'da hayata geçirilen ülkenin en büyük agrivoltaik projesi, güneş enerjisi üretimi ile hayvancılığı aynı arazide buluşturdu. Yaklaşık 1 milyon güneş panelinin altında otlayan 6 bin koyun sayesinde hem temiz enerji üretiliyor hem de tarımsal üretim kesintiye uğramıyor.

Mutluhan Yıldız
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Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor - Resim: 1

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kurulan ülkenin en büyük agrivoltaik tesisi, yenilenebilir enerji ile tarımı aynı alanda bir araya getiren örnek uygulamalardan biri oldu.

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Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor - Resim: 2

Projede yaklaşık 1 milyon güneş paneli elektrik üretirken, aynı arazide 6 bin koyun otlatılıyor.

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Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor - Resim: 3

Tarım arazileri üretimden çıkmıyor

Geleneksel güneş enerjisi santrallerinin aksine bu modelde tarım arazileri kullanılmaya devam ediyor.

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Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor - Resim: 4

Koyunlar panellerin altında ve çevresinde yetişen otlarla beslenirken, arazi hem enerji üretimi hem de hayvancılık için değerlendiriliyor.

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Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor - Resim: 5

Çiftçilerden olumlu geri dönüş

Projede yer alan çiftçiler, güneş panellerinin oluşturduğu gölgenin özellikle sıcak havalarda koyunları koruduğunu belirtiyor.

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Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor - Resim: 6

Buna bağlı olarak otların daha verimli büyüdüğü, hayvanların daha sağlıklı olduğu ve yün kalitesinde de iyileşme görüldüğü ifade ediliyor.

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Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor - Resim: 7

300 bin haneye yetecek temiz enerji

Proje yalnızca tarımsal üretime katkı sağlamakla kalmıyor. Arazi sahiplerine düzenli kira geliri sunan sistem, bakım maliyetlerini de azaltıyor. Üretilen elektrik ise yaklaşık 300 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşıyor.

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Aynı araziden iki gelir birden: Elektrik üretirken koyun da besliyor - Resim: 8

Uzmanlar, agrivoltaik sistemlerin hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de tarım arazilerinin verimli kullanılması açısından geleceğin sürdürülebilir üretim modelleri arasında gösterildiğini belirtiyor.

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