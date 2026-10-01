Baba Vanga’nın 2027 altın kehaneti yeniden gündemde
Baba Vanga’ya atfedilen 2027 kehaneti yeniden gündeme geldi. İnternette yayılan senaryoda küresel finans sisteminde büyük bir sarsıntı yaşanabileceği ve altının yüzde 25 ila yüzde 40 değer kazanabileceği öne sürülüyor. Ancak Baba Vanga’nın böyle bir tahminde bulunduğunu doğrulayan güvenilir bir kayıt bulunmuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2027 yılı yaklaşırken Baba Vanga’nın adı bu kez küresel ekonomi ve altın fiyatlarıyla anılıyor.
İnternette yeniden dolaşıma giren iddialar; ciddi bir finansal kriz, bankacılık sistemine duyulan güvenin azalması ve yatırımcıların altına yönelmesi üzerine kurulu bir senaryoya dayanıyor.
İnternette yayılan senaryoya göre dünya ekonomisi 2027 yılında ciddi bir finansal krizle karşı karşıya kalabilir.
İddiaya göre geleneksel bankacılık sistemlerine duyulan güven zayıflayabilir ve küresel ölçekte nakit sıkışıklığı yaşanabilir.
Senaryoda geçen “büyük sarsıntı” ifadesi deprem veya başka bir doğal afeti değil, dünya çapında etkileri olabilecek finansal bir çalkantıyı ifade ediyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak daha somut gördükleri yatırım araçlarına yönelebileceği, altının da bu noktada öne çıkabileceği ileri sürülüyor.
Bazı internet kaynaklarında, söz konusu ekonomik senaryonun gerçekleşmesi halinde altının dünya genelinde yüzde 25 ila yüzde 40 arasında değer kazanabileceği tahminleri yer alıyor.
Ancak bu oranların Baba Vanga’nın doğrulanmış bir öngörüsü olmadığı gibi herhangi bir resmi finansal tahmine de dayanmadığı belirtiliyor.
Senaryonun temelinde, büyük ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcıların daha riskli varlıklardan çıkarak “güvenli liman” olarak görülen altına yönelebileceği düşüncesi bulunuyor.
Bankacılık sistemine ilişkin endişeler, nakit sıkışıklığı, yüksek enflasyon ve jeopolitik gerilimler de yatırımcı davranışlarını değiştirebilecek faktörler arasında gösteriliyor.
Böyle bir ekonomik tablonun ortaya çıkması, altın fiyatlarının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor.
Altının fiyatı yalnızca kriz beklentileriyle şekillenmiyor. Faiz kararları, doların hareketi, merkez bankalarının politikaları ve jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda etkili oluyor.
Vanga adına yıllar içerisinde yayılan çok sayıda kehanetin doğrudan kendisinin kaleme aldığı belgelere değil, ikinci el anlatımlara ve ölümünden sonraki yıllarda hazırlanan listelere dayandığı belirtiliyor.
Bu nedenle 2027’de büyük bir finansal sarsıntı yaşanacağı ve ardından altının ciddi biçimde değerleneceği senaryosu, doğrulanmış bir kehanetten ziyade Baba Vanga’ya atfedilerek internette dolaşan bir iddia niteliğinde.