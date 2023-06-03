Bahar yağmurları 'yeşil altına' yaradı: Rekolte beklentisi yükseldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen fıstığın, deprem ve sele rağmen Türkiye'de en fazla ağaç sayısına sahip Şanlıurfa'daki üreticilerin yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Ekonomik getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet gösterdiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştiriliyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da büyük rağbet görüyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Türkiye'nin, İran ve ABD'den sonra dünyadaki en büyük fıstık üreticisi olduğunu ve bu nedenle de ürünün stratejik bir özelliğinin bulunduğunu söyledi. Öztürkmen, çiftçilerin de daha bilinçli bir şekilde üretimini sürdürdüklerini ifade etti.