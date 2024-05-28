Bahçeli'nin çıkışı alevlendirdi! Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi? Zam yapılmazsa ne olur? Asgari ücret gündemi MHP lideri Bahçeli'nin son çıkışıyla yeniden alevlendi. Bahçeli, "Teklif gelirse katkı sağlarız" mesajı verdi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise ekonomi yönetiminin açıklamaları doğrultusunda Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması halinde oluşacak tabloyu ortaya koydu. Erdursun’a göre; halkın ekonomi politikalarına tepkisi bugünden daha fazla olacak.

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren asgari ücret konusu tartışılmaya devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretliyi doğrudan, tüm çalışanları ise dolaylı olarak ilgilendiren Temmuz zammı gündemdeki yerini koruyor. 1 | 10

Hükümet asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağı pek çok kez dile getirdi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammıyla ilgili soru üzerine şu yanıtı vermişti: 2 | 10

* Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok. Işıkhan’a göre; Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. 3 | 10