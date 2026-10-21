Bahçesine 5 fidan dikerek başladı: Şimdi kilosunu 500 liradan satıyor
Adana'da yaklaşık 20 yıl önce bahçesine diktiği 5 fidanla üretime başlayan çiftçi, aldığı verimin ardından ağaç sayısını artırdı. Bölgede daha önce denenmesine rağmen sonuç alınamayan ürün, yüksek satış fiyatı ve uzun raf ömrüyle dikkat çekiyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce kestane yetiştiriciliğine başlayan Naci Yıldızan, elde ettiği verimle bölgedeki üreticilere örnek oluyor. 2006 yılında bahçesine diktiği fidanlardan üç yıl sonra ilk ürünlerini alan Yıldızan, başlangıçta 5 olan ağaç sayısını zaman içinde 20'ye çıkardı. Bu yıl her ağaçtan yaklaşık 40-50 kilogram kestane hasat etmeyi bekleyen üretici, yetiştiriciliğin bölgede alternatif bir gelir kaynağı olabileceğini belirtti.
5 ağaçla başladı, üretimini artırdı
Bölgede daha önce yapılan kestane yetiştiriciliği denemelerinden istenilen sonucun alınamadığını anlatan Yıldızan, verimli üretim için uygun çeşit ve tozlaştırıcı ağaç seçiminin belirleyici olduğunu söyledi.
Yıldızan, "Hacı Ömer cinsi kestane, Türkiye'nin en kaliteli çeşitlerinden biri. Daha önce deneyenler olmuş ancak tozlaştırıcı ağaç olmadığı için ürün alamamışlar. Ben 5 ağaçla başladım, verimin iyi olduğunu görünce sayıyı artırdım" dedi.
Kilogramını 500 liraya kadar sattı
Kestanenin hem satış hem de depolama bakımından üreticilere kolaylık sağladığını dile getiren Yıldızan, geçen yıl hasat ettiği ürünleri büyüklüklerine göre sınıflandırarak pazarladığını ifade etti.
Yıldızan, "Küçük kestanelerin kilogramını 400 liradan, iri olanları ise 500 liradan toptan sattım. Kestane yetiştiriciliğinde su dışında herhangi bir ilaç kullanmıyoruz. Kirazda hasat ve muhafaza süreci üreticiyi zorlarken kestanenin raf ömrü daha uzun. Ekim ayında hasat edilen kestane, mart ve nisan aylarına kadar pazarlanabiliyor. Feke ve Saimbeyli'nin dağlık yapısı kestane yetiştiriciliği için oldukça elverişli. Bu ürünün bölgede yaygınlaşmasını istiyorum" diye konuştu.
Bölge üreticilerine kestane tavsiyesi
Yıldızan'ın bahçesinde incelemelerde bulunan bölge sakinlerinden Ahmet Kaytancı ise kestane üretiminde ulaşılan sonuçların Saimbeyli için umut verici olduğunu belirtti.
Kaytancı, "Naci beyin 18 yıllık denemelerinin ardından güzel sonuçlar aldığını gördük. Kestanenin iç dolgunluğu ve kalitesi oldukça iyi. Bölgenin dağlık yapısı da kestane yetiştiriciliği için avantaj. Üreticilerin bu ürünü değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Bundan sonraki süreçte daha iyi sonuçlar alınacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.