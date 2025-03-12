Bakan Işıkhan açıkladı: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu. Emekli ikramiyesi bu yıl yüzde 33,33 zamla 4 bin TL olarak açıklanırken şimdi gözler ikramiyelerin hesaba yatacağı tarihte. Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlıyor. Ödemelerin de bayram öncesi tamamlananması beklenirken, Bakan Işıkhan'dan net açıklama geldi.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi, yüzde 33,33 zamla 4.000 TL’ye çıkarılırken, AK Parti'nin pazartesi TBMM'ye TBMM’ye sunacağı tasarı sonrası gözler ödeme tarihlerine çevrildi.
Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek ve ardından TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması bekleniyor. Tasarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de de yayımlandığında yürürlüğe girecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan da emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" açıklamasında bulundu.
Teklifin yasalaşmasının ardından da emekli bayram ikramiyesinin arefe gününden önce 24 Mart Pazartesi - 28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor.
Öte yandan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz da ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ile ilgili bayram haftasına işaret etti, "İlgili hafta pazartesi ya da cuma şeklinde olabilir. Ya da emekli maaşına ilave olarak ödenebilir" dedi.