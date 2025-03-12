Bakan Işıkhan açıkladı: Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek ve ardından TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması bekleniyor. Tasarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz da ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ile ilgili bayram haftasına işaret etti, "İlgili hafta pazartesi ya da cuma şeklinde olabilir. Ya da emekli maaşına ilave olarak ödenebilir" dedi.