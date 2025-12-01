Bakan Işıkhan yıldızı parlayacak meslekleri açıkladı: En stresli ve en rahat işler belli oldu

Stres yönetimi için önemli ipuçları veren Bakan Işıkhan stresin en yoğun hissedildiği ve en az olduğu meslekleri de tek tek açıkladı.

Bakan Işıkhan stresi, aşırı psikolojik ve fiziksel taleplere uyum gösterme sırasında verilen yanıt olarak tanımlıyor. Stresin insanı tükettiğine ve daha kırılgan hale getirdiğine dikkat çeken Işıkhan, stres altındaki bir insanın "her an patlamaya hazır bomba" gibi olduğunu vurguluyor.