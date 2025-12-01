Bakan Işıkhan yıldızı parlayacak meslekleri açıkladı: En stresli ve en rahat işler belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yayımlanan "Stres Yönetimi" kitabında hem günümüzün en stresli mesleklerini hem de geleceğin en parlak iş alanlarını sıraladı. Askerlikten pilotluğa, gazetecilikten öğretmenliğe kadar stres yükü en yüksek meslek gruplarına dikkat çeken Işıkhan en stressiz işleri de açıkladı. Bakan Işıkhan ayrıca kritik sektörleri sıralayarak "geleceğin yıldızı parlayan mesleklerine" de işaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Stres Yönetimi' kitabında yıldızı parlamakta olan geleceğin mesleklerini sıraladı.
Stres yönetimi için önemli ipuçları veren Bakan Işıkhan stresin en yoğun hissedildiği ve en az olduğu meslekleri de tek tek açıkladı.
Bakan Işıkhan stresi, aşırı psikolojik ve fiziksel taleplere uyum gösterme sırasında verilen yanıt olarak tanımlıyor. Stresin insanı tükettiğine ve daha kırılgan hale getirdiğine dikkat çeken Işıkhan, stres altındaki bir insanın "her an patlamaya hazır bomba" gibi olduğunu vurguluyor.
En stresli meslekler
Kişilerin duygu durumlarının ve stresin iş kazalarını arttırdığını belirten Işıkhan, en stresli meslek gruplarını şöyle sıraladı:
Askerlik, polislik, acil yardım personeli, itfaiyeci, pilot, öğretmenlik, hava trafik kontrol memurluğu, borsacı, gazeteci, işçi, sekreter, denetçi, klinik laboratuvar teknisyeni, ofis yöneticisi, kasiyer, danışma ve şikâyet servisi memurları, yönetici, garson, makine operatörü, tarım işçisi, madenci ve boyacı, aktör/oyuncu, milletvekilliği
En az stresli meslekler
Işıkhan en az stresli meslekleri ise şöyle açıkladı:
Kuaför/saç stilisti, odyolog, öğretim üyeliği, tıbbi kayıt teknikeri ve teknisyeni, kuyumcu, terzi, diyetisyen, kütüphaneci.
Geleceğin meslekleri
Geleceğin mesleklerini de açıklayan Işıkhan yıldızı parlayan işleri şöyle sıraladı:
Sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, sağlık bakım personeli, sağlık yöneticisi, diyetisyen, gazetecilik, avukatlık, zihinsel engelliler öğretmeni
Yıldızı parlayan meslekler
Işıkhan'a göre geleceğe dönük yıldızı parlamakta olan meslekler ise şöyle:
-Doktorluk,
-yeni tarım teknikleri uzmanlığı.
-siber suçlar uzmanlığı,
-bilişim teknolojileri uzmanlığı,
-veri analisti,
-kariyer uzmanlığı.
Stressiz yaşamın ipuçları
Işıkhan stressiz bir yaşam için de önerilerini şöyle sıraladı:
Çoğunlukla kişiliğinizi onaylayan yumuşak insanlarla birlikte olun.
Derin gevşeme yeteceğini öğrenin ve uygulayın.
Kondisyonunuzu yükseltmek, sağlığınızı mükemmelleştirmek için koşu gibi aerobiksel hareketler yapın.
Yaşamınızı, bir işletmeyi yönetir gibi bir bütün olarak ele alın ve öyle yönetin.
Yaşamın bütün yönlerinden yararlanın, yalnızca bir yönüne eğilmeyin.
Anlamlı doyurucu bir işe girin.
İşinizin tüm yaşamınıza hâkim olmasına izin vermeyin.
Kilonuzu arzuladığınız düzeye indirin ve bu düzeyi koruyun.
Duyarlı bir yemek alışkanlığı oluşturun ve bunu koruyun.
Sigara içiriyorsanız tamamen bırakın.
İçiyi yalnızca sosyal olaylarda ve kutlama amacıyla için. Asla içkinin sizi yenmesine izin vermeyin.
Eğlence olsun diye aldığınız ilaçlardan tamamen sıyrılın veya en aza indirin.
Kendinizi yatıştırıcıların, uyku haplarının, başarısı ilaçlarının ve merkezi sinir sistemini etkileyen diğer ilaçların kimyevi etkisinden kurtarın.
Hergün 10 dakika olsa bile, tamamen kendi kendinize başlasa kalacağınız, iş baskısından uzaklaşabileceğin zaman aralıkları yaratın.
Üzücü ve gerilimli durumlara ilgi göstermeyin.
Yenilikleri denemeye açık olun
Görüş açınızı genişletecek, fikirlerinizi tazeleyecek, ilginç kitaplar ve makaleler okuyun.
Güvendiğiniz bir veya iki insanla çok kaliteli ilişkiler kurun.