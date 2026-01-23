Bakan Kacır resmen duyurdu: Öğrencilere 43 bin 500 TL burs verilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından öğrenci ve araştırmacılara sağlanan burs tutarlarının artırıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası burslar yükseltilirken, performansa dayalı ek ödemelerle araştırmacılara ilave destek sağlanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından araştırmacı ve öğrencilere sağlanan burs tutarlarının artırıldığını duyurdu.
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, burs desteklerinde güncellemeye gidildiğini belirtti.
Buna göre lisans öğrencilerine verilen burs 6 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 22 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için ise 32 bin 500 liraya yükseltildi.
Açıklamada, doktora öğrencilerinin ayrıca 11 bin liraya kadar performans ödemesinden faydalanabileceği ifade edildi.
Doktora sonrası araştırmacılar için burs tutarının 43 bin 500 lira olarak belirlendiğini aktaran Kacır, bu gruba 13 bin 500 liraya kadar ek performans ödemesi yapılacağını da kaydetti.