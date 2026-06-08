Bakan Kurum örnek daireyi paylaştı: 20 bin yeni konut sahibini bekliyor
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konut için hazırlanan örnek daireler görüntülendi. Açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kampanyada, kura ve ön başvuru şartı aranmazken, 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlar ve 21 bin 400 lira taksitlerle satışa çıkacak. Kampanya kapsamında indirim ve vade seçenekleri de sunulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık’ta hazırlanan 2+1 konutlar örnek daireden görüntüler paylaştı.
Bakan Kurum, paylaşımında, “TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var” ifadelerini kullandı.
Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen depreme dirençli konutlar, salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor.
Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
TOKİ’nin açık satış kampanyası kapsamında 15.06.2026 - 17.07.2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satış yapılacak.
İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmayan kampanyada T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması şartı aranacak.
3 ayrı satış alternatifi
Konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden faydalanacak.
Ya da yüzde 50 peşinat bedeli ödeyip 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı sunulacak.
Üçüncü seçenek olarak da yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenip kalan bedel 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek.