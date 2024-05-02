Bakan Şimşek pek çok kez söyledi, Erdoğan'ın masasına geliyor: İşte kamuda tasarrufun ayrıntıları
Enflasyonla mücadelede vatandaş kemer sıkarken, kamudaki tasarrufun da detayları netleşiyor. Bakan Şimşek kamu harcamaların kısılmasının elzem olduğunu defalarca belirtti. Bu noktada hazırlanan paket Erdoğan'ın masasına geliyor. Kamunun kullanımındaki araçların azaltılmasının işin sadece bir boyutu olduğu bildiriliyor. Tasarruf çok geniş bir alanı kapsıyor. İşte tasarruf paketinin ayrıntıları...
Türkiye enflasyon sarmalından çıkmaya çalışıyor. Bu noktada kamu harcamalarının kısılması önem teşkil ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurumlarla yaptığı görüşmelerin ardından kapsamlı bir paket hazırladı. Yürürlüğe girmesi beklenen ilk paket ise tasarruf ve verimlilik paketi. Bu çalışmaların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a sunulması sonrasında son noktanın konulması bekleniyor.
SADECE ARAÇLAR DEĞİL
Hürriyet’ten Hace Boyacıoğlu’nun haberine göre; kamuda tasarruf denildiğinde akla sadece araçların gelmesinden rahatsızlık duyuluyor. Araçların sadece işin bir boyutu olduğu ifade edilirken şu noktalara dikkat çekiliyor:
* Esnekliği olan tüm harcama kalemleri elden geçirildi. Bunun içinde araç da var, sarf malzemeleri de, otellerde verilen eğitimler, dışarıda yapılan organizasyonlar da. Amaç, kamuda bütçe açığını daraltmak.
ÖN KONTROL MEKANİZMASI GELİYOR
Yapılması planlanan düzenlemelerden biri de harcamaları kontrol edecek bir ön mekanizma. Bu mekanizmayla kurum ve kuruluşların yaptığı harcamalar öncesinde değerlendirilecek ve o harcamanın gerekli olup olmadığını incelenecek. Yani bir ön kontrol mekanizması olarak devreye girecek.
ŞİMŞEK TALİMATI VERDİ
Kamu tasarrufuna yönelik planın detaylarıyla ilgili daha önce de şu bilgiler basında yer almıştı:
* Kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı. Maliye Bakanlığı kaynakları, kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti. Satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak.