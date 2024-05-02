Bakan Şimşek pek çok kez söyledi, Erdoğan'ın masasına geliyor: İşte kamuda tasarrufun ayrıntıları

Türkiye enflasyon sarmalından çıkmaya çalışıyor. Bu noktada kamu harcamalarının kısılması önem teşkil ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurumlarla yaptığı görüşmelerin ardından kapsamlı bir paket hazırladı. Yürürlüğe girmesi beklenen ilk paket ise tasarruf ve verimlilik paketi. Bu çalışmaların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a sunulması sonrasında son noktanın konulması bekleniyor.

SADECE ARAÇLAR DEĞİL

Hürriyet’ten Hace Boyacıoğlu’nun haberine göre; kamuda tasarruf denildiğinde akla sadece araçların gelmesinden rahatsızlık duyuluyor. Araçların sadece işin bir boyutu olduğu ifade edilirken şu noktalara dikkat çekiliyor:

* Esnekliği olan tüm harcama kalemleri elden geçirildi. Bunun içinde araç da var, sarf malzemeleri de, otellerde verilen eğitimler, dışarıda yapılan organizasyonlar da. Amaç, kamuda bütçe açığını daraltmak.