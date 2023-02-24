Bakanlık görselleri paylaştı: Deprem bölgesine yapılacak yeni evler

Bu kapsamda, belirlenen yeni alanlarda TOKİ eliyle ilk etapta Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Şanlıurfa'da 3 bin, Adana'da 2 bin 200 ve Kilis'te 250 konut olmak üzere 199 bin 739 konut inşa edilecek.

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