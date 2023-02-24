Bakanlık görselleri paylaştı: Deprem bölgesine yapılacak yeni evler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde ilk etapta 199 bin 739 kalıcı konut ile 73 bin 972 köy evi yapılacak. Bu konutlardan 855'i için ilk kazma vurulurken 14 bin 597'si için sözleşme süreci şubat sonuna kadar tamamlanacak.
Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için geçici barınma alanı çalışmalarının yanı sıra kalıcı konutlar için de süreç başlatıldı.
Bu kapsamda, belirlenen yeni alanlarda TOKİ eliyle ilk etapta Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Şanlıurfa'da 3 bin, Adana'da 2 bin 200 ve Kilis'te 250 konut olmak üzere 199 bin 739 konut inşa edilecek.
Konutlar, merkeze yakın, şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşın ihtiyacına göre belirlenen rezerv alanlarda yapılacak.
Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlar, balkonlar hariç 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 olarak planlanıyor.