Bakanlık resmen duyurdu: Öğrencilere 13 bin 750 lira burs desteği
Okulların açılmasına kısa süre kala öğrencileri yakından ilgilendiren burs başvuruları başladı. Belirli bölümlerde eğitim gören ve şartları taşıyan öğrenciler, aylık 13 bin 750 liraya kadar destek için başvuru yapabilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), lisans öğrencilerine yönelik Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı için başvuru sürecini başlattı.
Bakanlığın açıklamasına göre, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin içerisinde yer alan ve programda belirlenen 41 lisans bölümünden birine yerleşen öğrenciler başvuru yapabilecek.
Program kapsamında 500 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. Başvurular, burs.tenmak.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Süreç, 15 Eylül Salı günü saat 17.00'de sona erecek.
Başarı sıralamasına göre belirlenecek
Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, yerleştikleri bölümlere göre ilgili yılın YKS başarı sıralamaları esas alınarak değerlendirilecek. Her bölüm için ayrılan kontenjan kapsamında en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs almaya hak kazanacak.
İlk sınıfını tamamlayıp ikinci sınıfa geçen öğrenciler için ise genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 ya da 65/100 olması gerekecek.
Mentörlük desteği de sunulacak
Burs programına kabul edilen öğrencilere, eğitim aldıkları alan ve kariyer hedefleri dikkate alınarak TENMAK uzmanları ile alanında deneyimli çalışanlar arasından mentörler görevlendirilecek.
TENMAK Araştırma Burs Programları, başarı ve araştırma olmak üzere iki ana başlık altında yürütülüyor. Programlarla, üniversitenin ilk yılından itibaren nitelikli, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilecek gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS'de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 lira burs imkanı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum."