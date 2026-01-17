Bakanlıktan memurları ilgilendiren karar: Artık o para verilmeyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı giyecek yardımı genelgesiyle memurlar için 'çifte yöntem' dönemi başladı. Bazı memurlara kıyafet yardımı yine kıyafet olarak verilecek, diğerlerine ise tutarı maaşa yansıtılacak. Ödemeler unvana göre bin 458 TL ile bin 995 TL arasında değişirken, kullanım süresi dolmadan yeni ödeme yapılmayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 2026 yılı giyecek yardımı uygulamasına ilişkin yeni genelgeyi yayımladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısına göre, genelgeyle birlikte uzun süredir uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Yeni düzenlemeyle bu yıl "çifte standart" yerine "çifte yöntem" uygulanacak. Buna göre bazı memurlara giyecek yardımı aynî olarak, yani kıyafetin kendisi verilerek sağlanacak.
Destek parayla değil kıyafetle olacak
Özellikle sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel ile belirli teknik unvanlara sahip memurlar bu kapsamda olacak. Bakanlık, aynî yardımlar için kurumların uyması gereken azami birim fiyatları da tek tek belirledi. Böylece hiçbir kurum, belirlenen tavan fiyatların üzerinde harcama yapamayacak.
Kıyafetin aynî olarak verilmediği durumlarda ise yardım, nakdî ödeme şeklinde gerçekleştirilecek. Bu ödemeler maaşlara “Sosyal Haklar” kodu altında yansıtılacak. Genelgede yer alan örnek hesaplamalara göre şoför kadrosunda görev yapan memurlara yaklaşık 1.995,85 TL, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara ise 1.458,47 TL tutarında giyecek yardımı öngörülüyor.
Kullanım süresi dolmadan ikinci ürün alınmayacak
Genelgede dikkat çeken bir diğer başlık ise kullanım süresi uyarısı oldu. Buna göre atkı, yağmurluk, ayakkabı gibi kıyafetlerin belirlenen kullanım süresi dolmadan aynı kalem için yeniden ödeme yapılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu uygulamayla hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını hem de denetim mekanizmasının güçlendirilmesini amaçlıyor.