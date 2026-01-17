Bakanlıktan memurları ilgilendiren karar: Artık o para verilmeyecek

Kullanım süresi dolmadan ikinci ürün alınmayacak

Genelgede dikkat çeken bir diğer başlık ise kullanım süresi uyarısı oldu. Buna göre atkı, yağmurluk, ayakkabı gibi kıyafetlerin belirlenen kullanım süresi dolmadan aynı kalem için yeniden ödeme yapılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu uygulamayla hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını hem de denetim mekanizmasının güçlendirilmesini amaçlıyor.