Bakır fiyatları stoklardaki azalmanın etkisiyle yükseliyor

Bakır alıcıları spot piyasada ek prim ödüyor





Piyasadaki daralma öncelikle üç aylık vadeli fiyatlar yerine yakın vadeli teslimat piyasasında kendisini gösteriyor. Kısa vadede bakır ihtiyacı olan üreticiler, hızlı teslimat için vadeli fiyatların üzerinde ek primler ödüyor. Nakit teslimat fiyatının ileri vadeli fiyatın üzerine çıkması, emtia piyasasında geriye doğru fiyatlama yapısı oluşturuyor. Üreticiler için fiziki teslimat primleri, gösterge fiyatların sakin kaldığı günlerde bile yüksek seyrediyor.