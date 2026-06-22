Bakır fiyatları stoklardaki azalmanın etkisiyle yükseliyor
Bakır fiyatları Londra Metal Borsası işlemlerinde ton başına 13 bin 650,5 dolara yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri gümrük tarifesi incelemesi ve azalan depo stokları emtia piyasasındaki arz sıkışıklığını artırıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Londra Metal Borsası bünyesinde üç ay vadeli bakır fiyatları ton başına 13 bin 650,5 dolara tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler Hürmüz Boğazı eksenindeki enerji risklerini şekillendiriyor. Küresel metal akışını yönlendiren Amerika Birleşik Devletleri gümrük tarifesi incelemesi de emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bünyesindeki bakır fiyatları ise gerileyerek Londra piyasasından ayrıştı. Ortadoğu bölgesinde yaşanabilecek olası bir gerilim petrol maliyetlerini artırırken, endüstriyel metaller üzerinde genel bir baskı oluşturuyor. Ancak bakır piyasası, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarafından haziran ayı sonunda sunulacak tarife tavsiyelerine odaklandı. İnceleme süreci küresel ticaret rotalarını şimdiden değiştiriyor.
Bakır stoklarında düşüş eğilimi hızlandı
Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, 2027 yılında yüzde 15 ve 2028 yılında yüzde 30 oranında ek vergi getirmeyi planlıyor. Tarife beklentileri, işlemcilerin teslim edilebilir bakır ürünlerini Londra piyasası dışına yönlendirmesine yol açıyor. Söz konusu yönelim sonucunda Şanghay borsası depo stokları geçen hafta yüzde 23,6 oranında azaldı. Londra Metal Borsası tescilli bakır stokları ise 352 bin 150 tona geriledi.
Londra depolarından çıkış için ayrılan metalleri gösteren iptal edilen varantların oranı yüzde 37 seviyesine ulaştı. Yüksek varant oranı, piyasadaki hazır stok miktarının manşet verilerden daha düşük olduğunu gösteriyor. İptal edilen varantların yükselmesi, borsa stoklarının önemli bir kısmının önceden rezerve edildiğine işaret ediyor. Gümrük tarifeleri metalleri Amerika Birleşik Devletleri pazarına çekerken, Londra sisteminde arz daralması yaşanıyor.
Bakır alıcıları spot piyasada ek prim ödüyor
Piyasadaki daralma öncelikle üç aylık vadeli fiyatlar yerine yakın vadeli teslimat piyasasında kendisini gösteriyor. Kısa vadede bakır ihtiyacı olan üreticiler, hızlı teslimat için vadeli fiyatların üzerinde ek primler ödüyor. Nakit teslimat fiyatının ileri vadeli fiyatın üzerine çıkması, emtia piyasasında geriye doğru fiyatlama yapısı oluşturuyor. Üreticiler için fiziki teslimat primleri, gösterge fiyatların sakin kaldığı günlerde bile yüksek seyrediyor.
Londra Metal Borsası zaman yayılımları ve nakit ile üç ay vadeli fiyatlar arasındaki makas dalgalı bir seyir izliyor. Analistler, stoklardaki azalmanın ve iptal edilen varantlardaki yükselişin piyasadaki sıkışıklığı artıracağını öngörüyor. Tüketiciler, tedarik zincirini güvence altına almak adına yakın vadeli kontratlara yönelik taleplerini artırmaya devam ediyor.