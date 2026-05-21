Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti
UBS, enerji dönüşümü kaynaklı talep ve arz tarafındaki sıkışıklığın etkisiyle bakır fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılına ilişkin bakır beklentisini yüzde 13 artırarak ton başına 13 bin 200 dolara yükseltirken, küresel piyasada arz açığı riskinin güçlendiğine dikkat çekti. Orta Doğu'daki gerilimin ardından yeniden toparlanan bakır fiyatlarının rekor seviyelere yaklaşması dikkat çekerken, UBS fiziksel piyasadaki sıkılaşma ve stok erimesinin fiyatları yüksek tutabileceğini değerlendirdi.
UBS, enerji dönüşümü kaynaklı güçlü talep ve arz tarafındaki sıkışıklığın etkisiyle bakır piyasasına ilişkin fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Banka, kısa vadede talep görünümünün karışık sinyaller vermesine rağmen bakır piyasasında temel görünümün olumlu kalmayı sürdürdüğünü değerlendirdi.
2026 tahmini yüzde 13 artırıldı
UBS'nin yayımladığı değerlendirmeye göre banka, 2026 yılına ilişkin bakır fiyat tahminini yüzde 13 yükseltti.
2027 ve 2028 projeksiyonlarında da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3 oranında artışa gidildi. Böylece bakır için ton başına fiyat beklentisi 13 bin 200 dolara çıkarıldı. Uzun vadeli fiyat tahmini ise yüzde 10 artışla libre başına 5,50 dolara yükseltildi.
Bakır fiyatları yeniden rekor seviyelere yaklaştı
Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakır fiyatlarının, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından yaşanan kısa süreli geri çekilme sonrasında yeniden toparlandığı belirtildi.
Fiyatların ton başına 13 bin dolar seviyesinin üzerine yaklaşırken, hem fiziki piyasada hem de finansal işlemlerde bakıra yönelik ilginin yeniden güç kazandığı ifade edildi.
Arz tarafındaki sorunlar sürüyor
UBS, Kamoa-Kakula ve Grasberg gibi büyük maden sahalarında üretim kesintileri ve aşağı yönlü revizyonların devam ettiğine dikkat çekti.
Bankaya göre enerji fiyatlarındaki oynaklık, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik şebekeleri ve üretimin yeniden yerelleştirilmesine yönelik yatırımları destekleyerek orta vadede bakır talebini artırabilir.
Raporda ayrıca arz-talep modeline göre bakır piyasasının ilerleyen dönemde arz açığı verebileceği, fiziksel piyasadaki sıkılaşma ve stoklardaki erimenin fiyatları yüksek seviyelerde tutabileceği belirtildi.
"Piyasa henüz aşırı sıkışık değil"
Banka, mevcut durumda bakır piyasasında aşırı bir sıkışıklık yaşanmadığını ancak talep göstergelerinin halen karmaşık bir görünüm sunduğunu ifade etti.
Madencilik tarafında üretim baskısının sürdüğü, buna karşın izabe tesislerinde üretimin güçlü kalmasının beklenen arz açığını geciktirebileceği kaydedildi.
UBS, gerçek anlamda fiziksel sıkışıklığın ortaya çıkabilmesi için mevcut stok tamponunun daha fazla azalması gerektiğini değerlendirdi.
Yüksek fiyatlar alternatif arayışını artırabilir
Raporda, yüksek bakır fiyatlarının tasarruf eğilimini ve daha düşük maliyetli alternatiflere yönelimi artırabileceği de belirtildi.
Banka, son dönemde yaşanan sert yükselişlerin ardından kısa vadeli görünümün daha dengeli hale geldiğini ifade etti.