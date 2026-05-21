Google Haberler

Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti

UBS, enerji dönüşümü kaynaklı talep ve arz tarafındaki sıkışıklığın etkisiyle bakır fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılına ilişkin bakır beklentisini yüzde 13 artırarak ton başına 13 bin 200 dolara yükseltirken, küresel piyasada arz açığı riskinin güçlendiğine dikkat çekti. Orta Doğu'daki gerilimin ardından yeniden toparlanan bakır fiyatlarının rekor seviyelere yaklaşması dikkat çekerken, UBS fiziksel piyasadaki sıkılaşma ve stok erimesinin fiyatları yüksek tutabileceğini değerlendirdi.

Damla Kaya
Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti - Resim: 1

UBS, enerji dönüşümü kaynaklı güçlü talep ve arz tarafındaki sıkışıklığın etkisiyle bakır piyasasına ilişkin fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, kısa vadede talep görünümünün karışık sinyaller vermesine rağmen bakır piyasasında temel görünümün olumlu kalmayı sürdürdüğünü değerlendirdi.

1 9
Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti - Resim: 2

2026 tahmini yüzde 13 artırıldı

UBS'nin yayımladığı değerlendirmeye göre banka, 2026 yılına ilişkin bakır fiyat tahminini yüzde 13 yükseltti.

2027 ve 2028 projeksiyonlarında da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3 oranında artışa gidildi. Böylece bakır için ton başına fiyat beklentisi 13 bin 200 dolara çıkarıldı. Uzun vadeli fiyat tahmini ise yüzde 10 artışla libre başına 5,50 dolara yükseltildi.

2 9
Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti - Resim: 3

Bakır fiyatları yeniden rekor seviyelere yaklaştı

Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakır fiyatlarının, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından yaşanan kısa süreli geri çekilme sonrasında yeniden toparlandığı belirtildi.

Fiyatların ton başına 13 bin dolar seviyesinin üzerine yaklaşırken, hem fiziki piyasada hem de finansal işlemlerde bakıra yönelik ilginin yeniden güç kazandığı ifade edildi.

3 9
Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti - Resim: 4

Arz tarafındaki sorunlar sürüyor

UBS, Kamoa-Kakula ve Grasberg gibi büyük maden sahalarında üretim kesintileri ve aşağı yönlü revizyonların devam ettiğine dikkat çekti.

Bankaya göre enerji fiyatlarındaki oynaklık, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik şebekeleri ve üretimin yeniden yerelleştirilmesine yönelik yatırımları destekleyerek orta vadede bakır talebini artırabilir.

4 9
Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti - Resim: 5

Raporda ayrıca arz-talep modeline göre bakır piyasasının ilerleyen dönemde arz açığı verebileceği, fiziksel piyasadaki sıkılaşma ve stoklardaki erimenin fiyatları yüksek seviyelerde tutabileceği belirtildi.

5 9
Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti - Resim: 6

"Piyasa henüz aşırı sıkışık değil"

Banka, mevcut durumda bakır piyasasında aşırı bir sıkışıklık yaşanmadığını ancak talep göstergelerinin halen karmaşık bir görünüm sunduğunu ifade etti.

Madencilik tarafında üretim baskısının sürdüğü, buna karşın izabe tesislerinde üretimin güçlü kalmasının beklenen arz açığını geciktirebileceği kaydedildi.

6 9
Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti - Resim: 7

UBS, gerçek anlamda fiziksel sıkışıklığın ortaya çıkabilmesi için mevcut stok tamponunun daha fazla azalması gerektiğini değerlendirdi.

7 9
Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti - Resim: 8

Yüksek fiyatlar alternatif arayışını artırabilir

Raporda, yüksek bakır fiyatlarının tasarruf eğilimini ve daha düşük maliyetli alternatiflere yönelimi artırabileceği de belirtildi.

8 9
Bakır fiyatlarında rekor sinyali: UBS tahminleri yukarı çekti - Resim: 9

Banka, son dönemde yaşanan sert yükselişlerin ardından kısa vadeli görünümün daha dengeli hale geldiğini ifade etti.

9 9