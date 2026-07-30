Kurşunda hurda açığı ithalatı sıçrattı

Kurşunun üç ay vadeli fiyatı 1.891 dolar çevresinde bulunuyor. Çin’in rafine kurşun ithalatı ilk yarıda 17 bin tondan 147 bin tona yükseldi. 2009’dan bu yana görülen en güçlü ithalatta hurda sıkıntısı ve ikincil kurşun üretimindeki zayıflama etkili oldu.