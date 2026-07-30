Bakır, gelirde demir cevherini geçti
Bakırın ton fiyatı 13 bin 668 dolar çevresinde kalırken demir cevheri 98,20 dolara indi. Alüminyumda savaş primi silinirken çinko, nikel, kurşun ve kalayda Çin’in ithalat ve üretim dengesi küresel fiyatları yeniden ayrıştırdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bakır ile demir cevheri ayrıştı
Bakır, 30 Temmuz Asya işlemlerinde yüzde 0,5 gerileyerek ton başına 13 bin 668 dolar çevresinde kaldı. Singapur’da demir cevheri ise 98,20 dolardan kapandı. Enerji dönüşümü bakırı desteklerken Çin’in çelik talebine ilişkin kaygılar demir cevherini 100 doların altında tuttu.
Bakır yükseliş gücünü koruyor
Bakır fiyatı Nisan 2025’ten bu yana yaklaşık yüzde 68 yükseldi. Çin’in rafine bakır ithalatı ilk yarıda yüzde 13 düşerek 1 milyon 374 bin tona inse de ülkedeki stokların azalması ve fiziki alım primlerinin yükselmesi, ithalat talebinin yeniden güçlenebileceğine işaret etti.
Madencilerin gelir dengesi değişti
Rio Tinto’da bakır ve alüminyum ilk yarı kazancının yüzde 56’sını oluşturdu. BHP’de ise bakır faaliyetlerinden sağlanan 7,95 milyar dolarlık kazanç, demir cevherindeki 7,50 milyar doları geçti. Yapay zekâ veri merkezleri ve elektrik şebekeleri bakırın ağırlığını artırdı.
Demir cevheri 100 doların altında
Demir cevheri 98,20 dolarla 11 Mayıs’ta görülen 111,91 dolarlık yıl içi zirvenin yüzde 12,3 altında bulunuyor. Küresel arzın artması ve Çin’de çelik üretiminin hız kesebileceğine ilişkin beklentiler fiyatı baskılıyor. Son iki yılda işlem aralığı 90–120 dolar arasında kaldı.
Alüminyumda savaş primi silindi
Alüminyum fiyatı, Körfez’deki üretim kesintilerine rağmen ton başına yaklaşık 3 bin 170 dolara döndü. Metal haziranda 3 bin 787,50 dolara kadar çıkmıştı. Çin ve Endonezya’dan gelen ilave arz, Orta Doğu’daki kesintinin fiyat üzerindeki etkisini büyük ölçüde dengeledi.
Çinko ithalatı yüzde 79 düştü
Çinkonun üç ay vadeli fiyatı 3 bin 579 dolar çevresinde bulunuyor. Çin’in net çinko ithalatı ilk yarıda yüzde 79 azalarak 38 bin tona indi. Yeni izabe kapasitesi ülkeyi kendi ihtiyacını karşılama noktasına taşırken Batı piyasalarında arz sıkışıklığı riski sürüyor.
Nikelde Endonezya etkisi büyüyor
Nikelin ton fiyatı 17 bin 425 dolar civarında seyrediyor. Çin’in rafine nikel ithalatı yüzde 58 artarak 149 bin tona çıktı ve 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Endonezya toplam ithalatın yaklaşık üçte birini sağlarken yüksek üretim fiyatların önündeki ana baskıyı oluşturuyor.
Kurşunda hurda açığı ithalatı sıçrattı
Kurşunun üç ay vadeli fiyatı 1.891 dolar çevresinde bulunuyor. Çin’in rafine kurşun ithalatı ilk yarıda 17 bin tondan 147 bin tona yükseldi. 2009’dan bu yana görülen en güçlü ithalatta hurda sıkıntısı ve ikincil kurşun üretimindeki zayıflama etkili oldu.
Kalayda Myanmar arzı geri döndü
Kalayın ton fiyatı 53 bin 600 dolar çevresinde seyrediyor. Myanmar’dan gelen konsantre sevkiyatlarının yeniden hızlanması arz endişelerini sınırladı. Çin, ilk yarıda yaklaşık 1.500 tonluk sınırlı net ithalatla kalay ticaretinde dengeli görünümünü korudu.
Üç gösterge yönü belirleyecek
Metal piyasalarında Çin’in sanayi üretimi ve gayrimenkul talebi demir cevherinin; yapay zekâ, şebeke yatırımları ve maden kesintileri bakırın yönünü belirleyecek. Diğer metallerde dolar, LME stokları, Endonezya üretimi ve Körfez’deki lojistik riskler izlenecek.