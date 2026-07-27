Bakır iki ateş arasında! Stoklar eridi, gözler Trump'a çevrildi

Arz sıkışıklığı fiyatları destekliyor

Küresel bakır piyasasında arzın daraldığına işaret eden veriler, fiyatların yüksek seviyelerde kalmasında etkili oluyor. ABD'nin rafine bakır ithalatına gümrük vergisi getirebileceği beklentisi ve yıl boyunca ülkeye yapılan yoğun sevkiyatlar da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.