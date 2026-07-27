Bakır iki ateş arasında! Stoklar eridi, gözler Trump'a çevrildi
Bakır fiyatları, ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesi ve ateşkes beklentilerinin güçlenmesiyle temmuz ayındaki yükselişini sürdürdü. Şanghay'da bakırın ton fiyatı yüzde 0,2 artarak 13 bin 667 dolara çıktı. Çin’deki stokların Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ve arz sıkışıklığı fiyatları desteklerken, piyasaların odağında Donald Trump'ın rafine bakır ithalatına getirebileceği gümrük vergisi bulunuyor.
Bakır fiyatları, İran ile ABD arasındaki karşılıklı saldırılara ara verilmesinin küresel ekonomiye ilişkin kaygıları hafifletmesiyle temmuz ayındaki yükselişini sürdürdü.
ABD'nin yaklaşık iki hafta devam eden saldırılarını durdurması ve İran'ın şimdilik misillemede bulunmayacağını açıklaması, taraflar arasında ateşkes görüşmeleri yapılabileceğine yönelik beklentileri artırdı. Bu gelişmelerin ardından Asya piyasalarında petrol fiyatları düşerken dolar değer kaybetti.
Arz sıkışıklığı fiyatları destekliyor
Küresel bakır piyasasında arzın daraldığına işaret eden veriler, fiyatların yüksek seviyelerde kalmasında etkili oluyor. ABD'nin rafine bakır ithalatına gümrük vergisi getirebileceği beklentisi ve yıl boyunca ülkeye yapılan yoğun sevkiyatlar da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.
Orta Doğu'da son dönemde tırmanan askeri gerilim ise piyasalarda belirsizliği artırarak yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden olmuştu.
Çin'de bakır stokları iki yılı aşkın sürenin dibinde
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarında tutulan bakır miktarı, Şubat 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. Mart ayından itibaren hızlanan stok kaybı devam ederken Çin'deki arz sıkışıklığı, alıcıları dış pazarlara yöneltti. Artan talep sonucunda bakırın ithalat primleri de temmuz ayında sert yükseldi.
Jinrui Futures Co., piyasa değerlendirmesinde, "Yurt içi stoklardaki düşüş eğilimi bakır fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor ancak stoklardaki azalışın hızı yavaşlamaya başladı" ifadelerini kullandı.
Gözler Trump'ın tarife kararında
Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergisi kararına odaklandı. ABD Ticaret Bakanlığının güncellenmiş tavsiyesini sunması için belirlenen tarihin üzerinden yaklaşık dört hafta geçmesine karşın henüz bir karar açıklanmadı.
Trump yönetiminin son bir hafta içinde yeni tarifelere ilişkin art arda adımlar atması ve tehditlerde bulunması da piyasadaki belirsizliği artırdı.
Şanghay piyasasında bakırın ton fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 13 bin 667 dolara çıkarken diğer baz metallerde karışık bir görünüm hâkim oldu.