Bakır sıkıştı, demir cevheri 100 doların altında kaldı

Bakırda stok alarmı fiyatı destekliyor

Bakır, güçlü dolar ve yüksek seviyelerde oluşan kâr satışlarına rağmen 13 bin doların üzerinde tutunuyor. Piyasanın temel desteğini Çin’de azalan stoklar ve ABD’ye yönelen metal akışı oluşturuyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafından izlenen bakır stokları 79 bin 909 tona geriledi. Stok miktarı mart ortasından bu yana yüzde 80’den fazla azalarak geçen yılın ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Londra Metal Borsası depolarındaki bakır miktarı da mayıs sonundan itibaren yüzde 24 düşerek 295 bin 275 tona geriledi. Mevcut stokun yüzde 56’sının teslimat için ayrılması, borsa sisteminden 166 bin 25 ton daha metal çıkabileceğine işaret ediyor.