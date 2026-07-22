Bakır yükseldi, demir cevheri 100 doların altında kaldı

Bakırda Çin stokları hızla eridi





Bakır fiyatı salı günü yüzde 3’e yakın yükselerek beş haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Londra piyasasında fiyat ton başına 13 bin 850 dolar çevresine ulaşırken ABD vadeli işlemlerinde libre başına 6,49 dolar seviyesi görüldü.

Fiziki piyasadaki sıkışma yükselişi destekledi. Çin’in rafine bakır ithalatı haziranda dokuz ayın en yüksek düzeyine çıktı. İthalat talebini gösteren Yangshan primi ise ton başına 100 dolara yükselerek 14 ayın zirvesini gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır stoku 79 bin 909 tona geriledi. Stoklar mart ortasından bu yana yüzde 80’den fazla azaldı.

Londra Metal Borsası stokları da mayıs sonundan bu yana yüzde 24 düşerek 295 bin 275 tona indi. Mevcut stokun yüzde 56’sının teslimat için ayrılması, piyasaya hemen sunulabilecek metal miktarının daha düşük olduğuna işaret etti.