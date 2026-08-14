Bakırda gözler Trump’ta: Yeni kararı fiyatları değiştirebilir
Bakır piyasasında daha önce ağırlıklı olarak profesyonel yatırımcıların kullandığı fiyat farkı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin olası yeni tarife kararının göstergesine dönüştü. Societe Generale, ABD ve Londra piyasaları arasındaki fiyat farkından yola çıkarak rafine bakıra uygulanabilecek yüzde 15 ve yüzde 30'luk tarifelerin olasılığını hesapladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İnşaat, elektronik, enerji altyapısı ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektörün temel girdileri arasında bulunan bakırda son dönemde yaşanan yükselişin ardından gözler ABD'nin tarife politikasına çevrildi. Bir yılı aşkın süredir yükseliş eğiliminde olan bakır vadeli işlemleri, geçen hafta libre başına yaklaşık 6,90 dolarla rekor seviyeyi gördü.
Bakırda fiyat farkı tarife göstergesine dönüştü
Piyasanın yakından takip ettiği göstergelerden biri ABD'deki COMEX bakır vadeli işlemleri ile Londra Metal Borsası'ndaki (LME) fiyatlar arasındaki fark oldu.
Söz konusu fiyat farkı geçmişte fiziki emtia yatırımcıları, bankalar, hedge fonlar, üreticiler ve tüketiciler tarafından iki piyasa arasındaki geçici fiyat farklılıklarından yararlanmak veya riskten korunmak amacıyla kullanılıyordu.
Societe Generale analistlerine göre ise bu işlem artık ABD'nin rafine bakıra getirebileceği yeni tarifelere ilişkin beklentileri yansıtan bir göstergeye dönüşüyor.
ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, COMEX-LME arasındaki fiyat farkının giderek ABD'nin tarife beklentilerini yansıttığını belirterek, primin yükselmesinin piyasada daha yüksek tarife riski algılandığı anlamına geldiğini ifade etti.
Trump yönetiminin kararı bekleniyor
ABD halihazırda yarı mamul bakır ürünleri ile bakır içeren belirli ürünlerin ithalatına yüzde 50 tarife uyguluyor.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın rafine bakır için hazırladığı öneride ise 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 15 oranında genel tarife uygulanması ve bu oranın 1 Ocak 2028'de yüzde 30'a çıkarılması öngörülüyor.
Beyaz Saray'ın Section 232 kapsamında yürütülen inceleme sonrasında vereceği nihai karar, bakır piyasasının yönü açısından kritik görülüyor.
Piyasa yüzde 15 ve yüzde 30'luk tarifenin ihtimalini fiyatlıyor
Societe Generale, LME standartlarındaki bakırın Avrupa'daki depolardan ABD'nin doğu kıyısına taşınmasının maliyetini hesaplayarak elde edilen teslimat fiyatını COMEX vadeli işlemleriyle karşılaştırdı.
Banka analistlerinin modeline göre mevcut fiyat farkı, Ocak 2027'de rafine bakıra yüzde 15 tarife uygulanma ihtimalinin yüzde 14,6 olduğuna işaret ediyor.
Ocak 2028'de tarifenin yüzde 30'a yükseltilmesi ihtimali ise mevcut piyasa fiyatlamasına göre yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.
ABD'nin bakır ithalatı 12 yılın zirvesinde
Tarife beklentilerinin piyasa üzerindeki etkisi fiziki bakır hareketlerinde de görülüyor. ABD'nin bakır ithalatı temmuz ayında 200 bin metrik tonu aşarak son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Societe Generale analistleri, ABD'nin ithal rafine bakıra bağımlılığının Washington açısından giderek daha önemli bir konu haline geldiğine dikkat çekiyor.
Yapay zeka altyapısına yapılan yatırımlar, elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve savunma harcamalarındaki artışın önümüzdeki dönemde bakır talebini artırması bekleniyor. Bu nedenle bakır, ABD açısından ekonomik büyümenin yanı sıra ulusal güvenlik bakımından da kritik hammaddelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Bakır fiyatlarında oynaklık sürebilir
StoneX Kıdemli Metal Talep Stratejisti Natalie Scott-Gray, ABD'nin rafine bakıra ilişkin Section 232 kararını bakır piyasasının karşı karşıya olduğu en önemli katalizör olarak değerlendirdi.
Scott-Gray'e göre kapsamlı tarifelerin devreye alınması ABD dışındaki piyasalarda arzı sıkıştırabilir. Yeni tarife uygulanmaması durumunda ise COMEX ile LME arasındaki fiyat farkının hızla kapanması gündeme gelebilir.
ING'den Manthey ise maden arzındaki sıkılığın devam etmesi ve ABD ile Çin'in mevcut bakır arzı için rekabetinin güçlenmesi nedeniyle bakır fiyatlarına yönelik olumlu beklentilerini koruduklarını belirtti. Bununla birlikte ABD'nin tarife politikasına ilişkin belirsizliğin bakır fiyatlarındaki oynaklığı yüksek tutabileceği öngörülüyor.