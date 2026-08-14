Bakırda gözler Trump’ta: Yeni kararı fiyatları değiştirebilir

Bakırda fiyat farkı tarife göstergesine dönüştü

Piyasanın yakından takip ettiği göstergelerden biri ABD'deki COMEX bakır vadeli işlemleri ile Londra Metal Borsası'ndaki (LME) fiyatlar arasındaki fark oldu.

Söz konusu fiyat farkı geçmişte fiziki emtia yatırımcıları, bankalar, hedge fonlar, üreticiler ve tüketiciler tarafından iki piyasa arasındaki geçici fiyat farklılıklarından yararlanmak veya riskten korunmak amacıyla kullanılıyordu.