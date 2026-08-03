Bakırda iki haftanın zirvesi, rekorla fark yüzde 3’ün altına indi

Londra’da kullanılabilir metal azalıyor

ABD’ye yönelen sevkiyatlar ve Çin’in yeniden ithalata dönmesi, Londra Metal Borsası depolarındaki stokları da aşağı çekti.

LME bakır stokları mayıs ayında 400 bin tonun üzerine çıkmıştı. Temmuz sonunda miktar 250 bin tonun altına geriledi.

Depolardaki metalin önemli bölümünün teslimat için ayrılmış olması, piyasada hemen kullanılabilecek bakır miktarının açıklanan toplam stoktan çok daha düşük kalmasına neden oluyor.

Nakit bakır fiyatının üç aylık vadeli fiyatın üzerinde işlem görmesi de aynı sıkışıklığı yansıtıyor. Bu piyasa yapısı, metalin bugün teslim edilmesinin gelecekteki teslimattan daha değerli görüldüğü anlamına geliyor.