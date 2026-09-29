Bakırda kıtlık korkusu büyüyor: Yeni hedef çok daha yukarıda

Fiyat yükselirse alüminyum devreye girebilir





Deutsche Bank’ın senaryosunda bakırdaki kıtlığın kendi fren mekanizması da var. Fiyat yeterince yükselirse elektrik ve sanayi sektöründeki bazı kullanıcıların daha ucuz ancak iletkenliği daha düşük olan alüminyuma yönelmesi bekleniyor. Bu değişim bakır talebini azaltarak stokların tamamen tükenmesini önleyebilir. Banka, mevcut fiyatların geniş çaplı ikameyi başlatacak kadar yüksek olmadığını değerlendiriyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bakır ile alüminyum arasındaki fiyat farkı, talep tarafında izlenecek önemli göstergelerden biri olacak.