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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin risk iştahını zayıflatmasıyla haftaya düşüşle başladı. Londra ve Şanghay piyasalarında bakır kontratları gerilerken, yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği endişesi sanayi metallerini baskıladı.

Damla Kaya
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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi - Resim: 1

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yoğunlaşması ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmasının ardından haftaya düşüşle başladı.

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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi - Resim: 2

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,72 değer kaybederek ton başına 13 bin 387 dolara geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en fazla işlem gören bakır kontratı da yüzde 0,75 düşüşle ton başına 103 bin 30 yuandan işlem gördü.

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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi - Resim: 3

Jeopolitik gerilim risk iştahını zayıflattı

Hafta sonu artan füze ve insansız hava aracı saldırıları, piyasalarda riskten kaçışı güçlendirdi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırabileceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulabileceği endişeleri yeniden öne çıktı.

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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi - Resim: 4

Yüksek faiz ortamının ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği ve sanayi metallerine yönelik talebi sınırlayabileceği değerlendiriliyor. ABD dolarındaki sınırlı yükseliş de dolar üzerinden fiyatlanan bakırı diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha pahalı hale getirdi.

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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi - Resim: 5

Alüminyum yatay seyretti

Arz kesintisi ihtimaline yönelik kaygılara rağmen alüminyum fiyatlarında belirgin bir yön oluşmadı. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,05 yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 0,35 geriledi.

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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi - Resim: 6

Emirates Global Aluminium, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki alümina rafinerisinin yeniden faaliyete geçirildiğini duyurdu. Londra Metal Borsası'na kayıtlı depolardaki görünür alüminyum stoklarının ise 2022'den bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.

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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi - Resim: 7

Haziran ayında LME depolarında kullanılabilir durumdaki Rusya menşeli alüminyum stoklarının toplam içindeki payı yüzde 95'e yükseldi.

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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi - Resim: 8

Diğer metallerde de düşüş görüldü

Londra Metal Borsası'nda çinko yüzde 0,71, kurşun yüzde 1,08, nikel yüzde 1,02 ve kalay yüzde 0,24 değer kaybetti.

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Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi - Resim: 9

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise çinko yüzde 0,64, kurşun yüzde 0,78 ve kalay yüzde 1,38 gerilerken, nikel yüzde 0,05 yükseldi.

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