Bakırda yön değişti: Piyasalar Hürmüz'e kilitlendi

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,72 değer kaybederek ton başına 13 bin 387 dolara geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en fazla işlem gören bakır kontratı da yüzde 0,75 düşüşle ton başına 103 bin 30 yuandan işlem gördü.