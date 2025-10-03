Balıkçılardan kötü haber! Tanesi 1000 liraya çıkabilir
Balık sezonu sancılı geçiyor... Hamsinin aksine palamut yüzünü göstermedi. Balıkçılar palamut kıtlığına dikkat çekerek, fiyatların artacağı konusunda uyardı.
İstanbul Şile'de bu yıl palamut avı beklenenin çok altında kaldı. Sert poyraz rüzgarları denizin dengesini bozdu. Suyun soğumasıyla birlikte palamut, göç yollarını değiştirdi.
YENİ NESİL PALAMUT YOK: Balıkçı Osman Sarı, bu yıl deniz şartlarının palamut için uygun olmadığını anlattı: "Karadeniz'in suyu çok soğuktu, Sinop'a kadar gittim, denize bile girilemedi. Döllenme şartları oluşmadı. Şimdi de deniz suyu çok sıcak. Bu küresel değişimler balığın göç yollarını da etkiledi. Bu yüzden yeni nesil palamut yok."
1000 LİRAYA ÇIKABİLİR: Fiyatları değerlendiren balıkçı esnafı Cüneyt Çiçek ise palamutun azlığının fiyatları artırdığını söyledi: "Geçen senenin çeyreği bile yok. 500 liraya satılan palamut var, 300-350 liraya da boyları var. Ama balık daha da azalırsa fiyat 800-1000 liraya çıkabilir. Hamsi, sardalya, istavrit, mezgit gibi küçük balıklar bol ama palamut piyasayı belirleyen balık, bu sene yok."
VATANDAŞIN CEBİNİ ZORLUYOR: Geçen seneki bolluğun aksine bu yıl tezgâhlarda palamudun neredeyse görünmediğini aktaran balıkçı Samet Kaba da fiyatların vatandaşın cebini zorladığını söyledi:
LÜFER BEKLİYORUZ: "Geçen sene palamut tane 100 liraydı, bu sene 450-500 liradan gidiyor. Çifti bin lirayı buluyor. Bulmak da zor. İnşallah lüfer bol olur, sarıkanat, lüfer bekliyoruz."