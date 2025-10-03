Balıkçılardan kötü haber! Tanesi 1000 liraya çıkabilir

1000 LİRAYA ÇIKABİLİR: Fiyatları değerlendiren balıkçı esnafı Cüneyt Çiçek ise palamutun azlığının fiyatları artırdığını söyledi: "Geçen senenin çeyreği bile yok. 500 liraya satılan palamut var, 300-350 liraya da boyları var. Ama balık daha da azalırsa fiyat 800-1000 liraya çıkabilir. Hamsi, sardalya, istavrit, mezgit gibi küçük balıklar bol ama palamut piyasayı belirleyen balık, bu sene yok."