Balıkçıların gözü havada, denk gelen 500 kasa tutuyor

Hamsinin şu anda dağınık olduğunu belirten Karakaş, şunları kaydetti: "Hamsinin çıkması için havaların biraz daha soğuması lazım. Hamsi şu anda dağınık durumda. Denk gelenler birden 500 kasa alabiliyor. Ancak içerisinde 'papalina' dediğimiz bir balık var, o da karışıma dahil oluyor. Havalar ve deniz suyu soğudukça bu balık toplanarak çok daha fazla av vermeye başlayacaktır. Fiyatlar da ona göre ciddi oranda düşecektir."