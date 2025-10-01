Balıkseverler müjde! "Bolluk ayı" başladı

Ekim ayının balık için 'bolluk ayı' anlamına geldiğini ifade eden Bineklioğlu, şunları kaydetti: "Hamsi, çinekop, lüfer, tekir ve mezgit; bunların hepsi çıkmaya başlayacak. Tekneler bugüne kadar çalışamadı, yaklaşık 10 günden beri Kefken bölgesinde troller çalışmıyor. Burada çok yüksek fırtınalar vardı, şimdi bu fırtına bitti. Önümüzdeki günlerde balık fiyatları daha da düşecek ve bollaşacak."