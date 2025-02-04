Banka banka listelendi! İşte en düşük geri ödemeli konut kredileri! (En uygun konut kredileri)

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı faiz indirimi kararıyla politika faizi yüzde 45,00 seviyesine çekildi. Bu kararın ardından bankalar mevduat faizlerini hızla revize etti. Yüzde 50'nin üzerindeki mevduat faiz teklifleri büyük ölçüde ortadan kalktı. Ev, araba ya da çeşitli ihtiyaçlar için finansman arayışında olan vatandaşlar en uygun konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı.

Bankalar arasında konut kredisi faizleri yüzde 2,75'ten başlayarak yüzde 5,89'a kadar yükseliyor. Peki en düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? Bankalar 1 milyon TL'nin 6 aylık ve 10 aylık vade faiz oranı yüzde kaç veriyor? 1 milyon TL'nin toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...