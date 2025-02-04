Banka banka listelendi! İşte en düşük geri ödemeli konut kredileri! (En uygun konut kredileri)
Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indiriminin ardından en düşük konut kredisi faizi ev, araba ve genel harcamaları için finansman ihtiyacı olanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Konut kredisinde en uygun oran yüzde 2,75'dan başlıyor yüzde 5,89'a kadar çıkıyor. Peki, 1 milyon TL'lik kredi çekmek isteyenler için bankalar hangi faiz oranlarını sunuyor? 6 ve 10 aylık vadeler için uygulanan faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları tüketiciler tarafından merak ediliyor.
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı faiz indirimi kararıyla politika faizi yüzde 45,00 seviyesine çekildi. Bu kararın ardından bankalar mevduat faizlerini hızla revize etti. Yüzde 50'nin üzerindeki mevduat faiz teklifleri büyük ölçüde ortadan kalktı. Ev, araba ya da çeşitli ihtiyaçlar için finansman arayışında olan vatandaşlar en uygun konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı.
Bankalar arasında konut kredisi faizleri yüzde 2,75'ten başlayarak yüzde 5,89'a kadar yükseliyor. Peki en düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? Bankalar 1 milyon TL'nin 6 aylık ve 10 aylık vade faiz oranı yüzde kaç veriyor? 1 milyon TL'nin toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
AKBANK (İLK EVİM KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 32.842,35 TL
Toplam Ödeme: 2.392.409,20 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.569.287,60 TL
GARANTİ BBVA (KONUT KREDİSİ)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 33.083,32 TL
Toplam Ödeme: 2.413.854,04 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 29.786,99 TL
Toplam Ödeme: 3.606.293,80 TL
KUVEYTTÜRK (KONUT FİNANSMANI)
Vade: 6 yıl (72 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 32.044,20 TL
Toplam Ödeme: 2.330.756,90 TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Faiz Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 28.603,04 TL
Toplam Ödeme: 3.455.939,30 TL