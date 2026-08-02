Bankacılık devi açıkladı: Altını yeniden uçuracak iki önemli gelişme!
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası durgunluk yatırımcıları tedirgin ederken, bankacılık devi UBS dikkat çeken yeni senaryosunu paylaştı. İki kritik şarta işaret eden bankaya göre, bunların oluşması halinde fiyatlar yeniden rekor yolculuğuna çıkabilir. İşte yatırımcıların odağına yerleşen, altını uçuracak iki önemli gelişme...
Altın fiyatları son aylarda yükseliş hızını kaybetse de UBS, değerli metal için uzun vadeli iyimser beklentisini koruyor. Bankaya göre, Fed'in faiz artırımlarından kaçınması ve yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi halinde altında yeni rekorlar görülebilir.
Ons altın 30 Temmuz itibarıyla 4.077 dolar seviyesinde, gram altın ise 6.175 TL'den işlem görürken son dönemde yatırım ve mücevher talebindeki zayıflama ile artan maden üretimi fiyatlardaki yükselişi sınırladı.
Yatırımcı talebi zayıfladı
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ikinci çeyrekte külçe ve sikke talebi 307 tona gerileyerek önceki iki çeyrekte görülen 400 tonun üzerindeki seviyelerin altında kaldı.
Yatırım talebi de geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü. Bu gerilemede altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan çıkışlar etkili oldu.
Merkez bankaları alımları sürdürüyor
Zayıflayan yatırım talebine rağmen merkez bankaları altına destek vermeyi sürdürdü.
İkinci çeyrekte 289 ton, yılın ilk yarısında ise toplam 345 ton altın alan merkez bankaları yıllık bazda 700 tonluk alım gerçekleştirdi.
UBS'e göre de altının 4.000 doların üzerinde kalabilmesi için yatırımın yeniden artması ve alımların çeyrek başına yaklaşık 300 ton seviyesinde devam etmesi gerekiyor.
Gözler Fed'de
UBS, altının yönünü belirleyecek en önemli unsurun ise yine Fed'in para politikası olacağını belirtiyor.
Piyasalar bu yıl faiz artışı ihtimalini fiyatlarken, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde altının kısa vadede 3.850 dolara kadar geri çekilebileceği belirtiliyor.
Buna karşılık Fed'in faizleri sabit tutması ve 2027 başında faiz indirimlerine başlaması halinde, reel faizlerin gerilemesi ve doların zayıflamasıyla birlikte altına olan talebin yeniden güçlenebileceği değerlendiriliyor.
Bankaya göre bu süreçte enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi de altını destekleyen önemli unsurlar olmaya devam edecek.
Hedef 5 bin doların üzeri
UBS tahminlerine göre ons altının Eylül ayında 4.400 dolara, yıl sonunda 4.600 dolara, Mart 2027'de 5.000 dolara ve Haziran 2027'de 5.200 dolara ulaşması mümkün.
Analistler, kısa vadede olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini ancak yakın dönemde fiyatların seyrinde Fed'in atacağı adımların belirleyici olacağını ifade ediyor.