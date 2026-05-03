Bankalar altın fiyatlarında çıtayı uçurdu! İki senaryo güçlendi

3 aylık öngörü 5 bin dolar

Citigroup jeopolitik riskler, arz sıkıntısı ve Fed'in bağımsızlığına yönelik belirsizliklere işaret ederek altın fiyatlarında 3 aylık öngörüsünü 5 bin dolara yükseltti. 6-12 aylık dönem için ise nötrden düşüş eğilimine yakın bir görünüm öngördü. Bankaya göre altın fiyatlarının sert bir gerileme yaşaması beklenmese de mevcut seviyelerin üzerinde güçlü ve kalıcı bir yükseliş kaydetmesi zor görünüyor.