Bankalar altının hızına yetişemiyor: Tüm tahminler sil baştan

Dolar/TL kurunun değişmediği varsayıldığında, BofA'nın altın öngörüsüne göre şu an 7 bin 145 lira olan gram altın da 2027 ilk çeyrekte 7 bin 300 TL'ye, ikinci çeyrekte ise 7 bin 700 TL'ye çıkabilir. Ancak 2027'de dolar/TL'nin bugünkü seviyesinde kalması pek mümkün görünmese de gram altın hem ons altından hem dolar/TL'den beslendiği için, kur yükselirse gram altın 7.700 TL'nin üzerini görebilir.