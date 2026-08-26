Bankalar altının hızına yetişemiyor: Tüm tahminler sil baştan
Altın fiyatları ağustosta hızlanan yükselişle 4 bin 700 dolar sınırına dayanırken, dev bankalar peş peşe tahminleri revize etti. Altının hızına yetişemeyen bankalar, mevcut fiyatın önceki beklentileri şimdiden geride bıraktığına dikkat çekerken heyecanlandıran yeni öngörüler açıkladı. Ancak yükseliş tablosunun aniden tersine dönebileceğine ilişkin de kritik bir uyarı geldi.
Altın fiyatlarında temmuz sonunda başlayan yükseliş ağustosta hız kazandı. 4 bin doların altına gerileyen ons altın 4 bin 670 dolara dayanırken sadece bir aylık kazanç yüzde 16'yı buldu. Gram altın ise 7 bin 200 lirayı gördükten sonra 7 bin 145 lira seviyesine çekildi.
Yükselişte doların zayıflaması, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve güvenli liman talebinin güçlenmesi etkili oldu.
Altın BofA'nın tahminlerini şimdiden aştı
Bank of America'nın daha önce yayımladığı tahminlerde ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde 3 bin 900 dolar, son çeyreğinde ise 4 bin 250 dolar seviyesinde olması bekleniyordu. Ancak altın 4 bin 670 dolarla tahminleri beklenenden daha erken aştı.
Buna rağmen orta vadeli yükseliş beklentisini koruyan BofA, ons altının 2027'nin ilk çeyreğinde 4 bin 750 dolara, ikinci çeyreğinde ise 5 bin dolara ulaşacağını öngördü. Bankanın 2027 yılı için ortalama altın fiyatı tahmini ise 4 bin 813 dolar seviyesinde.
Dolar/TL kurunun değişmediği varsayıldığında, BofA'nın altın öngörüsüne göre şu an 7 bin 145 lira olan gram altın da 2027 ilk çeyrekte 7 bin 300 TL'ye, ikinci çeyrekte ise 7 bin 700 TL'ye çıkabilir. Ancak 2027'de dolar/TL'nin bugünkü seviyesinde kalması pek mümkün görünmese de gram altın hem ons altından hem dolar/TL'den beslendiği için, kur yükselirse gram altın 7.700 TL'nin üzerini görebilir.
Altında kısa vadeli risk de masada
Buna karşılık altının sadece bir ayda yaklaşık yüzde 16 yükselmesi, kısa vadeli kâr satışları ihtimalini artırıyor.
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının dört günde yaklaşık 350 dolar yükseldikten sonra soluklanmaya başladığına dikkat çekti. Ons altının Asya işlemlerinde 4 bin 700 dolar civarına çıkarak üç ayın zirvesini görmesinin ardından gelen sınırlı düşüşte, yatırımcıların kâr satışları ve doların yeniden güçlenmesi etkili oldu.
Hansen'e göre altının buradan yeniden çok hızlı yükselmesi yerine bir süre mevcut seviyelerde dengelenmesi piyasa açısından daha sağlıklı olabilir. Böyle bir süreç yatırımcılara pozisyonlarını daha kontrollü şekilde artırma veya azaltma fırsatı verirken, aralıksız ve sert yükselişler ise piyasada aşırı iyimserliği artırarak daha sonra daha güçlü bir geri çekilmeye zemin hazırlayabilir.
Hansen, teknik olarak 4 bin 770 doları önemli direnç, 4 bin 519 doları ise ilk destek seviyesi olarak gösteriyor.
Piyasaların önündeki en önemli iki gelişme ABD'nin PCE enflasyon verileri ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlar olacak. Faiz artırım beklentilerinin yeniden güçlenmesi halinde altın üzerinde satış baskısı oluşabilir.
BofA'nın tahminlerine göre ons altının 2027'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde 5 bin dolar civarında seyretmesinin ardından yılın son çeyreğinde 4 bin 500 dolara gerilemesi bekleniyor.