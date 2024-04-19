Bankalar güncelledi! Mevduat faizi yarışında hangi banka, ne veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son yayımladığı verilere göre 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 64,3'ten yüzde 67,4'e çıktı. Ticari kredi faizleri de yüzde 66,3'ten yüzde 67,5'e yükseldi. Özel bankaların bazıları TL mevduata verdiği faiz oranlarını güncelledi. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
ING
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 45.683,06 TL
Vade sonu ödeme: 1.045.683,06 TL
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Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 58
Net getiri: 48.174,86 TL
Vade sonu ödeme: 1.048.174,86 TL
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Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 44.975,34 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.975,34 TL
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Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 59
Net getiri: 49.139,73 TL TL
Vade sonu ödeme: 1.049.139,73 TL
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