Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi belli oldu

Türkiye Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde sürpriz bir artışa gitmesinin ardından bankaların TL mevduata verdikleri faiz oranları ile kredi faiz oranları da yükseldi. TCMB’nin perşembe günü yayımladığı güncel verilere göre, 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 53.63’ten yüzde 55.66’ya yükseldi. Merkez’in son faiz artışından sonra bazı özel bankaların TL mevduata verdiği faiz oranı yüzde 55’e çıktı.

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