Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi belli oldu
Merkez Bankası sürpriz bir adımla yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletti. Bazı bankalar, faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. 32 günlük vadede 1 milyon lira için mevduat faizi en yüksek yüzde 55 oranında veriliyor. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde sürpriz bir artışa gitmesinin ardından bankaların TL mevduata verdikleri faiz oranları ile kredi faiz oranları da yükseldi. TCMB’nin perşembe günü yayımladığı güncel verilere göre, 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 53.63’ten yüzde 55.66’ya yükseldi. Merkez’in son faiz artışından sonra bazı özel bankaların TL mevduata verdiği faiz oranı yüzde 55’e çıktı.
Son güncellemelere göre 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi şöyle:
ING
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 41.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 43.191 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.191 TL