Bankalardan 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı! İşte 0 faizli kredi veren bankalar
Bankalar yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyalarını 100 bin TL'ye kadar çıkardı. Yıl sonuna doğru harcamalar artarken, fırsattan yararlanmak isteyen hem kamu hem özel bankalar 30 bin TL'den başlayan faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve 3 ay ertelemeli seçenekler sunuyor. İşte isim isim faizsiz kredi veren bankalar ve vade seçenekleri...
Kasım ayında indirim kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin harcamaları ikiye katlanırken, hem yatırım yapmak hem borcunu ödemek isteyenler faizsiz, 0 fazili kredileri araştırmaya başladı.
Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar da bu talebe cazip fırsatlala karşılık verdi. Bazı bankalarda faizsiz kredi tutarı 100 bin TL'ye kadar çıktı. İşte
QNB Finansbank
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 3 aya kadar
Maksimum Tutar: 85 bin TL
-3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi
-3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
Enpara (Enpara.com)
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 75 binTL
Akbank
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 60 bin TL
6 ay vadeli, 35 bin TL'ye varan kredi
3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli avans
Garanti BBVA
Yeni müşterilere özel faizsiz
Maksimum Tutar: 75 bin TL
Faizsiz 25 bin TL’ye varan taksitli avans
Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi
Türkiye İş Bankası
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 3 aya kadar
Maksimum Tutar: 55 bin TL
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap
DenizBank
Yeni müşterilere özel faizsiz
Vade: 3 aya kadar
Maksimum Tutar: 90 bin TL
3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
Bazı bankalar da çok düşük faiz oranları ile cazip fırsatlar sunuyor. İşte en uygun faizli, en düşük faizli kredi veren bankalar...
Akbank
Mobil bankacılık kullanan yeni müşterilere özel yüzde 0,99 faiz oranıyla
Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 100 bin TL
TEB Bankası
Yeni müşterilere özel yüzde 0 ile yüzde 2,99 arasında değişen faiz oranları
Toplam: 150 bin TL
Yüzde 0 faizli 3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans
Yüzde 2,99 faizli 36 ay vadeli, 125 bin TL kredi