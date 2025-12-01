Google Haberler

Bankalardan 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı! İşte 0 faizli kredi veren bankalar

Bankalar yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyalarını 100 bin TL'ye kadar çıkardı. Yıl sonuna doğru harcamalar artarken, fırsattan yararlanmak isteyen hem kamu hem özel bankalar 30 bin TL'den başlayan faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve 3 ay ertelemeli seçenekler sunuyor. İşte isim isim faizsiz kredi veren bankalar ve vade seçenekleri...

Kasım ayında indirim kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin harcamaları ikiye katlanırken, hem yatırım yapmak hem borcunu ödemek isteyenler faizsiz, 0 fazili kredileri araştırmaya başladı. 

Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar da bu talebe cazip fırsatlala karşılık verdi. Bazı bankalarda faizsiz kredi tutarı 100 bin TL'ye kadar çıktı. İşte 

QNB Finansbank

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 3 aya kadar

Maksimum Tutar: 85 bin TL

-3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi

-3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

Enpara (Enpara.com)

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 6 aya kadar

Maksimum Tutar: 75 binTL

Akbank

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 6 aya kadar

Maksimum Tutar: 60 bin TL

6 ay vadeli, 35 bin TL'ye varan kredi

3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli avans

Garanti BBVA

Yeni müşterilere özel faizsiz

Maksimum Tutar: 75 bin TL

Faizsiz 25 bin  TL’ye varan taksitli avans

Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi

Türkiye İş Bankası

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 3 aya kadar

Maksimum Tutar: 55 bin TL

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap

DenizBank

Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 3 aya kadar

Maksimum Tutar: 90 bin TL

3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

Bazı bankalar da çok düşük faiz oranları ile cazip fırsatlar sunuyor. İşte en uygun faizli, en düşük faizli kredi veren bankalar...

Akbank

Mobil bankacılık kullanan yeni müşterilere özel yüzde 0,99 faiz oranıyla

Vade: 6 aya kadar

Maksimum Tutar: 100 bin TL

TEB Bankası

Yeni müşterilere özel yüzde 0 ile yüzde 2,99 arasında değişen faiz oranları

Toplam: 150 bin  TL

Yüzde 0 faizli 3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli nakit avans
Yüzde 2,99 faizli 36 ay vadeli, 125 bin TL kredi

