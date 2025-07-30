Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu?
Ev sahibi olmak ya da yatırımını ev satın alarak değerlendirmek isteyenler konut kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı politika faizini 300 baz puan indirmesi konut kredilerinde de etkili oldu. Bazı bankalar faiz oranlarını düşürdü. Peki, 30 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi geri ödeme tutarları ne kadar oldu?
Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararında beklentilerin üzerinde 300 baz puan indirime gitti.
Bankanın faiz indirimi kararı konut kredisi faiz oranlarında da etkili oldu.
Ev sahibi olmak isteyenler ya da yatırımını konut olarak değerlendirmek isteyenlerin gözü de bankaların konut kredisi faiz oranlarında.
Bazı bankalar, Merkez Bankası'nın indirim kararında sonra konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı.
Peki, 30 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların konut kredisi faiz oranlarında son durum ne?
İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin banka banka faiz oranları ve geri ödeme tutarları...
KUVEYT TÜRK
(Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 28 bin 966 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 500 bin TL
AKBANK
(İlk Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Ödeme: 29 bin 878 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 613 bin TL
GARANTİ BBVA
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30 bin 797 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 727 bin TL
YAPI KREDİ
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30 bin 797 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 719 bin TL
TEB
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30 bin 798 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 712 bin TL
QNB
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Ödeme: 31 bin 723 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 823 bin TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Ev Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,10
Aylık Ödeme: 31 bin 815 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin TL
VAKIF KATILIM
(Ev Kredisi)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,10
Aylık Ödeme: 31 bin 815 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 839 bin TL
ALBARAKA
(Dijital Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,20
Aylık Ödeme: 32 bin 748 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 946 bin TL
HALKBANK
(Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,23
Aylık Ödeme: 33 bin 28 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 979 bin TL
TÜRKİYE FİNANS
(Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34
Aylık Ödeme: 34 bin 60 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 105 bin TL
DENİZBANK
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,51
Aylık Ödeme: 35 bin 668 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 296 bin TL
ING
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,74
Aylık Ödeme: 37 bin 862 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 565 bin TL
VAKIFBANK
(SarıPanjur Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Ödeme: 38 bin 342 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 615 bin TL