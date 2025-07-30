Bankanın faiz indirimi kararı konut kredisi faiz oranlarında da etkili oldu.

Ev sahibi olmak isteyenler ya da yatırımını konut olarak değerlendirmek isteyenlerin gözü de bankaların konut kredisi faiz oranlarında.

Bazı bankalar, Merkez Bankası'nın indirim kararında sonra konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı.