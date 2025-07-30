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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu?

Ev sahibi olmak ya da yatırımını ev satın alarak değerlendirmek isteyenler konut kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı politika faizini 300 baz puan indirmesi konut kredilerinde de etkili oldu. Bazı bankalar faiz oranlarını düşürdü. Peki, 30 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi geri ödeme tutarları ne kadar oldu?

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 1

Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararında beklentilerin üzerinde 300 baz puan indirime gitti.

Bankanın faiz indirimi kararı konut kredisi faiz oranlarında da etkili oldu.

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 2

Ev sahibi olmak isteyenler ya da yatırımını konut olarak değerlendirmek isteyenlerin gözü de bankaların konut kredisi faiz oranlarında.

Bazı bankalar, Merkez Bankası'nın indirim kararında sonra konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı.

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 3

Peki, 30 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların konut kredisi faiz oranlarında son durum ne?

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin banka banka faiz oranları ve geri ödeme tutarları...

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 4

KUVEYT TÜRK

(Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79

Aylık Ödeme: 28 bin 966 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 500 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 5

AKBANK

(İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Ödeme: 29 bin 878 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 613 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 6

GARANTİ BBVA

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Ödeme: 30 bin 797 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 727 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 7

YAPI KREDİ

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Ödeme: 30 bin 797 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 719 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 8

TEB

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Ödeme: 30 bin 798 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 712 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 9

QNB

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Ödeme: 31 bin 723 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 823 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 10

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Ev Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,10

Aylık Ödeme: 31 bin 815 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 11

VAKIF KATILIM

(Ev Kredisi)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,10

Aylık Ödeme: 31 bin 815 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 839 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 12

ALBARAKA

(Dijital Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Ödeme: 32 bin 748 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 946 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 13

HALKBANK

(Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,23

Aylık Ödeme: 33 bin 28 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 979 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS

(Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34

Aylık Ödeme: 34 bin 60 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 105 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 15

DENİZBANK

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,51

Aylık Ödeme: 35 bin 668 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 296 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 16

ING

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,74

Aylık Ödeme: 37 bin 862 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 565 bin TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksiti ne oldu? - Resim: 17

VAKIFBANK

(SarıPanjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Ödeme: 38 bin 342 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 615 bin TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
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