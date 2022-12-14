Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu
Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte saat 14.59'da havalanan Bayraktar Kızılelma, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı.
. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.
Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı.
14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuş gerçekleştirildi.