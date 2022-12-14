Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu

14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuş gerçekleştirildi.

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